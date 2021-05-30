روبي تتحدث عن الخيانة في أحدث أغانيها.. ومتابعون: آخرة إنك خلتيه «في حتة تانية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرحت الفنانة روبي برومو أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم «قلبي بلاستيك»، عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أنها ستطرحها خلال الساعات المقبلة.

وحمل مقطع الفيديو الذي شاركته روبي مع متابعيها كلمات الأغنية التي يتناول مضمونها الخيانة، ويقول: «آه منك صنف خاين وبتاع حركات.. كل اللي اتخم منك يعمل لايكات.. ماهو خد حنيتي وحناني ودنيتي.. رحب بصاحبتي وطلع فستك.. باي باي حبيبي باي باي».

وتفاعل عدد من جمهور الفنانة روبي مع البرومو الذي طرحته منذ ساعات وجاءت تعليقاتهم: «آدي أخرة إنك خلتيه في حتة تانية» في إشارة إلى أغنيتها التي طرحتها مؤخرًا بعنوان «حتة تانية» بينما علق آخرون «الرقه والجمال.. روبي»..«في إنتظارك».. «لو إنتي قلبك بلاستك شو أقول أنا».

بتحب الصيف.. روبي تستمتع بـ«الزحليقة» في الملاهي المائية (فيديو)

كانت الفنانة روبي، قد شاركت جمهورها بصور وفيديوهات أثناء قضائها فترة الإجازة الصيفية، وهي تستمتع بأوقاتها مع أصدقائها، بينما نشرت روبي مقطع فيديو قصير عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» جمعها بصديقها وهما يستمتعان بلعبة «الزحليقة» المائية الشهيرة بعد ساعات من نشرها صورة على أحد الشواطئ.

كما شاركت روبي جمهورها مؤخرًا بصورة وهي ترتدي «المايوه» ونظارة شمس ودونت عليها: «أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام».

يشار إلى أن الفنانة روبي واجهت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية حول ارتباطها بالمنتج الشاب وليد منصور، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورهما، وذلك بعد تعاونهما الفني في الألبوم الأخير، وصورتهما وهو يحتضنها ما أثار الكثير من الجدل حول علاقتهما.

ونفى وليد منصورما تردد حول وجود علاقة بينه وبين الفنانة روبي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، وأعرب وقتها عن سعادته بنجاحه معها في ألبومها الجديد «حتة تانية» الذي أعادها إلى الغناء بعد غياب 14 عاما.

ولم تعلق روبي على ما أثير حول تلك العلاقة، وفضلت أن تلتزم الصمت، كما أنها أحيت عدة حفلات قامت بنشر مقاطع فيديو قصيرة منها وتفاعلات متابعيها مع أغنيتها، عبر خاصية القصص المصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».