وصلة رقص لسمية الخشاب مع عمر كمال في برومو «أوعدك»: «التقاء الأجيال» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان الشعبي عمر كمال، مقطع فيديو من أغنيته الجديدة المصورة «أوعدك» بمشاركة الفنانة سمية وذلك عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام».

وأظهر مقطع الفيديو دخول الفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مع عمر كمال، حيث تفاعل عدد كبير مع متابعيهما، معتبرين أن هناك مبالغة في الإكسسوار المستخدم من قبل الفنانة سمية الخشاب. وجاءت تعليقاتهم: «هو ده التقاء الأجيال يا فنان».. «اللي في رقبتك ده مش تقيل يا سوسو».. «كل دي جنازير رايحة تحاربي ولا إيه».

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، خلال المقطع، مردتية فستانًا أسود اللون وسلسلة كبيرة الحجم، ورددت جزء من كلمات الأغنية ودخلت في وصلة رقص مع الفنان عمر كمال، الذي كشف عن تعاونه معها في الأغنية منذ أيام عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام».

نصائح سمية الخشاب للستات: ارقصوا يا جماعة واشربوا العصير الأخضر

ووجهت الفنانة سمية الخشاب، خلال ظهورها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي، نصائح للنساء يحافظن بها على صحتهن ورشاقتهن، أولها الرقص قائلة: «نصحيتي لكل الستات ارقصوا.. الرقص دواء وعلاج ورياضة وليس قلة حياة.. يا بنات وستات إفتحوا الأغنية ورقصي الدورة الدموية هتتحرك ومراكز الطاقة في جسمك حظك هيتحرك ومزاجك.. ارقصوا يا جماعة».

وكشفت الخشاب، خلال اللقاء، أنها تتلقى دراسة في الوقت الحالي في مجال «علوم التغذية» وطرق الحفاظ على الصحة والرشاقة قائلة: «صحتنا هي أكبر نعمة في الوجود وإحنا بناكل وغير مدركين بمدى أهميتها الصحة وعملت تريند العصير الأخضر وكسر الدنيا وحبيت نصح الناس وأفيدهم بما تعلمته».

كما حثت «الخشاب» السيدات على تناول العصائرالخضراء المختلفة من البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء والكرفس أو خيارة وتفاحتين بدون عسل أو سكر، مؤكدة أنها سر رشاقتها ونضارة بشرتها.