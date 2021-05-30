حفيد حسن حسني يحيي ذكرى وفاته الأولى عبر «فيسبوك»: «كنت أطيب صاحب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص الشاب حسن هشام، حفيد الفنان الراحل حسن حسني، على إحياء ذكرى وفاة جده الأولى التي تتزامن اليوم، حيث رحل الفنان القدير في مثل هذا اليوم 30 مايو من العام الماضي، تاركًا قرابة 500 عمل فني.

ودون حفيد حسن حسني في ذكرى وفاته من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «زي النهاردة كان يوم فراقك لحظة ما سبتنا وسبت جوا كل واحد مننا علامة وألم كبير هتفضل مثلنا الأعلى في كل حاجة علمتنا إزاي نحب بعض وإن أهم حاجة هي لمتنا».

وأضاف حسن هشام: «وجعنا لسه زي ما هو كأنه إمبارح. علمتني الصبر ويعني إيه تحب شغلك وإن أهم حاجة حب الناس. كنا بنتعلم منك كل حاجة وكنت أطيب صاحب لكل واحد فينا ومصدر أمننا وبهجتنا وضهرنا ومن ساعتها تايهين ومش عارفين نتقبل فراقك بس لا اعتراض على قضاء ربنا والحمد لله على كل شيء هتفضل جوة كل بيت فينا. أصعب حاجة لما يبقى الشخص اللي بيديك أسعد وأجمل اللحظات والذكريات يصبح ذكرى أراك عما قريب إن شاء الله».

ورحل الفنان القدير حسن حسني عن عالمنا صبيحة يوم 30 مايو من العام الماضي 2020 عن عمر يناهز 88 عاما متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه تاريخا حافلا من الأعمال الفنية الهامة والمؤثرة.

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وكانت أعمال حسن حسني ما بين السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة في مسيرة أمتدت لقرابة نصف قرن، عاصر خلالها العديد من الأجيال في عالم الفن، حيث بدأ «كومبارس» مع فاتن حمامة وصالح سليم عام 1963 من خلال فيلم «الباب المفتوح» لينهي مشواره كأحد علامات الكوميديا في الألفية الجديدة من خلال فيلم «خيال مآتة» مع أحمد حلمي ومنة شلبي عام 2019.