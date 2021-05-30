ملك عاصم لـ«الوطن»: عادل إمام جعلني أبكي.. وانفعل على ممثلة بسببي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة الشابة ملك عاصم، أحاديث مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورها أمس، حيث ظهرت خلالها بملامح مختلفة عن ملامحها الطفولية التي اعتاد متابعوها عليها منذ آخر ظهور لها عام 2017 في آخر أعمالها.

وكشفت ملك عاصم عن بدايات دخولها في المجال الفني قائلة: «البداية كانت قبل دخولي مجال الفن عملت في الإعلانات ومن بينها إعلان تجاري مع الفنان أحمد مكي، ثم إعلان آخر لمستشفى (57357) وكانت تجربتي الأولى مع الفن في مسلسل (صاحب السعادة) مع الفنان عادل إمام في عام 2014 وكان عمري 8 سنوات.

لم تعد طفلة.. ملك عاصم تثير دهشة جمهورها بإطلالتها: «فكرتينا بمنة عرفة» (صور)

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»: «في هذا التوقيت كنت أتردد على مكاتب الكاستينج الخاصة بالإعلانات لاسيما أن الإعلانات التي شاركت فيها من قبل كانت مهمة، وهذه الشركات لها دور في التواصل مع شركات الإنتاج التي تحتاج إلى كاستينج أيضًا وعلمت أن إحدى الشركات تطلب طفلة للمشاركة في مسلسل (صاحب السعادة)».

وتابعت: «بعد عام كامل تفاجئت بمكالمة من الشركة، ومن الأستاذ عادل إمام يخبرني بأنه اختارني للمشاركة معه في مسلسله الرمضاني، وكنت سعيدة جدًا بهذه المكالمة وفي أوقات التصوير لم يتخلَ عني لحظة واحدة، وكان يوجه لي النصائح، وساعدني كثيرًا في الأشياء المطلوبة مني ضمن أحداث المسلسل، بجانب أنه نصحني ماذا أفعل لكي تنزل دموعي فأنا شخصية لا تستطيع البكاء بسهولة لكنه ساعدني أبكي بنصائحه».

وواصلت: «هناك موقف آخر لم أنساه من الزعيم عادل إمام عندما تدخل أثناء التصوير وانفعل على إحدى الممثلات بسببي، لأنها كانت تخطئ في اسمي بشكل مبالغ جدًا وعبرت عن حزني أكثر من مرة بسبب ذلك وتفاجئنا بالزعيم منفعلًا على هذه الممثلة. وقال لها: إوعي تغلطي في اسمها مرة تانية».

أما عن الصور المنتشرة، فأكدت ملك أنها انقطعت عن نشر صورها لمدة 4 سنوات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ثم قامت بنشرها حتى تفاجئ جمهورها بأنها لم تعد طفلة حتى تتغير نظرتهم ولا يتم وضعها في قالب أنها طفلة صغيرة وذلك بعد إنشائها صفحة على «التيك توك».

وأوضحت: «تفاجئت بالأمس بعدد كبير من (النوتيفكيشنز) على حساباتي بمواقع السوشيال ميديا بسبب الصور، ولا أجد أن هذا غريبًا، فالطبيعي أن الأشخاص تتغير ملامحهم بعد سنوات وهذا هو المقصود مني حتى تتغير نظرة الجمهور لي كطفلة وأشارك الآن في مسلسل جديد بعنوان (ورقة توت) مع الفنان شريف سلامة والفنانة أسماء جلال والمسلسل، من إخراج حسام علي، وهو دور مختلف يناقش فكرة الزواج المبكر وختان الإناث وغيرها من القضايا النسائية».