ما هي مخاطر إصابتك بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد برامج التطعيم زيادة في الأعداد على مستوى العالم، في محاولة لوقف نزيف الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وشاركت كينجز كوليدج لندن، النتائج الأولية لتحليل بياناتها لأكثر من 1.1 مليون شخص في دراسة Covid Symptom Study. حصل جميع المشاركين إما على جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح كورونا إما فايزر أو أسترازينيكا، وبعد أسبوعين من الجرعة - عندما تبدأ المناعة الكاملة – قللت اللقاحات من فرص الإصابة بفيروس كوفيد، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

ومع ذلك، كان هناك تحذير واحد، بعد التطعيم، يعتمد خطر إصابتك الفردية بالعدوى على انتشار كوفيد في منطقتك في أي وقت.

ومع ذلك أكدت دراسة Covid Symptom Study: "أنت لست محصنًا على الفور بعد تلقي جرعة لقاح فيروس كورونا COVID-19، الأولى، قد يستغرق الأمر 14 يومًا على الأقل حتى تبدأ أي مناعة في التحصين بعد جرعة اللقاح الأولى".

كانت إحدى الفوائد الرئيسية للقاح، هي أن أولئك الذين انتهى بهم المطاف بالفحص الإيجابي لـ كوفيد بعد لقاحاتهم، كانوا أقل عرضة للحاجة إلى العلاج في المستشفى، ما يعني إصابتهم بكوفيد الخفيف أو المتوسط.

بلغ خطر الاستشفاء والتواجد في المستشفى للمجموعة التي تم تلقيحها، واحدًا فقط من بين 2500 شخص، ومن المثير للاهتمام، أن عوامل نمط الحياة لا تزال تلعب دورًا في ما إذا كان من المحتمل أن يصاب الشخص بالعدوى مرة أخرى بعد تناول لقاحات كوفيد، وذكر البحث أن الأشخاص الذين لديهم "أنماط حياة أقل صحة" و "مؤشرات كتلة جسم أعلى" كانوا أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى.

كان كبار السن الذين يعانون من ظروف صحية تسبب الضعف أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن العمر نفسه لا يبدو أنه يؤثر على فرص الإصابة مرة أخرى.

كان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بأعراض كوفيد لفترات طويلة من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

هل تختلف الأعراض قبل التطعيم وبعده إذا أصبت بمرض كوفيد؟

تم الإبلاغ عن أعراض مثل فقدان الرائحة والسعال والحمى والصداع والتعب من قبل الأشخاص الذين أصيبوا بـ كوفيد بغض النظر عما إذا تم تطعيمهم أم لا، ومع ذلك، فإن المجموعة التي تم تلقيحها أبلغت عن أعراض أقل خلال فترة زمنية أقصر إذا كانت مصابة بكورونا، وهذا يدعم فكرة أن لقاحات كوفيد يمكن أن تخفف من آثار مرض كوفيد.

باختصار، تطعيمات كوفيد لها نتائج إيجابية تتمثل في:

انخفاض شدة المرض.

انخفاض طول فترة المرض.

تقليل خطر الإصابة مرة أخرى.

وعلقت الدكتورة كلير ستيفيز من كينجز كوليدج لندن، وهي المؤلف الرئيسي للدراسة، على النتائج: "إنه لأمر رائع أن نرى هذا الدليل على أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يعانون من أعراض أقل، ويقل احتمال دخولهم المستشفى وأن خطر الإصابة بـ COVID لفترة طويلة أقل لدى كبار السن على الأقل، يظهر عملنا أنه لا تزال هناك مجموعات يجب حمايتها، وخاصة كبار السن الضعفاء، قد تحتاج هذه المجموعات إلى إعطاء الأولوية للتطعيمات".

من الغريب أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم أصيبوا بـ كوفيد، كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن العطس كأعراض من المجموعة غير الملقحة، لهذا السبب يحث العلماء أي شخص تم تطعيمه، ويعطس الآن، على إجراء اختبار كوفيد، كما يؤكد العلماء أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 في المائة - حتى للأكثر صحة بيننا.