قبل شرائه.. كيف يمكنك التمييز بين السمك المغشوش والطازج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر السمك من المأكولات البحرية المحببة لدى الكثيرين، لكن تتعرض ربات البيوت للخداع أثناء شرائه، وذلك لعدم القدرة على التفريق بينه وبين المغشوش.

لذا نوضح لكم بعض العلامات التي يمكنك من خلالها التمييز بين السمك الطازج والمغشوش، وفقا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

1- العين:

السمك الطازج عيناه تبدو وكأنها لامعة، أما المغشوش تصبح العين داكنة اللون، أو بها انطفاء.

2- الخياشيم:

يمتلك السمك الطازج خياشيم ذات لون وردي أو أحمر داكن اللون، بالإضافة إلى لاتحتوي على أي لزوجة، أما غير ذلك يصبح فاسدا.

3- جسم السمكة:

يمكنك بسهولة تحديد السمك المغشوش، إذا لاحظت أن جسمه لين جدا وعند الضغط عليه بأصابعك يترك آثار، أما الطازج ذات جسم متماسك.

4- الرائحة:

بالنسبة للطازج فرائحته طبيعية، لكن المغشوش رائحته تشبه لرائحة النشادر.

وذكرت أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الصحية لتناول السمك، فيما يلي:

- يعد مصدر جيد للبروتينات والأوميجا 3، والدهون الصحية، بالإضافة إلى احتوائه على سعرات حرارية قليلة.

- يحتوي أيضا على نسبة عالية من فيتامين A، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين، ويعزز صحة البشرة.

- يلعب فيتامين D دورا مهما في الحفاظ على صحة العظام، وتنشيط حرق دهون الجسم.

- بفضل احتوائه على معدن اليود, لذا تناوله يحافظ على صحة الغدة الدرقية.

- كونه غني بنسبة كبيرة من الحديد، إذ يؤدي تناوله إلى تكوين كرات الدم الحمراء، وبالتالي الوقاية من الأنيميا.

- تعزيز قدرة الجهاز المناعي ومكافحة الأمراض، وذلك لاحتوائه على الزنك.

- كما يساهم البوتاسيوم الموجود به في ضبط نسبة ضغط الدم في الجسم، أما الكالسيوم يعزز صحة العظام والأسنان.

- نظرا لاحتوائه على الدهون الأحادية "أوميجا 3 وأوميجا 6" الضروريان لتدعيم صحة القلب والمخ.