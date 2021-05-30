11 نوعا من الأطعمة مرتبطة بأمراض القلب.. احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد القلب من أعضاء الجسم المهمة، إذ يعمل على ضخ الدم عبر الأوعية الدموية في الدورة الدموية، كما يساعد على إمداد الجسم بالأكسجين، لذا يجب الحرص جيدا فيما نأكله ونشربه ويؤثر عليه.

وهناك العديد من الأطعمة التي قد تم ربطها بأمراض القلب، وبالتالي ينصح بتجنبها، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "webmd".

- السكر والملح والدهون

بمرور الوقت، تؤدي الكميات الكبيرة من الملح والسكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ولكن بدلاً من التركيز على أي طعام سيئ، يوصى بتناول الفواكه والخضروات المهمة للحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

- اللحوم

قد يؤدي تناول الكثير من لحم البقر والضأن إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول.

- المشروبات الغازية

تحتوي علبة الصودا على سكر مضاف أكثر مما يوصي به الخبراء في اليوم، ما قد يعزز اكتساب المزيد من الوزن، والإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تربط تناول الصودا بزيادة الوزن والسكتات الدماغية.

- المعجنات

عادة ما يتم احتوائها بالسكر المضاف، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها مرتبطة بمستويات أعلى من الدهون الثلاثية، ويمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن المكون الرئيسي لها هو الدقيق الأبيض، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويجعلك أكثر جوعاً.

- الأرز الأبيض والخبز والمكرونة

يفتقد الأرز والخبز والمكرونة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق الأبيض، إلى الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية، حيث تتحول الحبوب المكررة بسرعة إلى سكر ، والذي يخزنه جسمك على شكل دهون، وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

- البيتزا

يمكن أن تكون البيتزا صحية إذا قمت بتحضيرها بالطريقة الصحيحة، لكن معظم البيتزا التي يتم تناولها بالخارج تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم والدهون والسعرات الحرارية ، وكلها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

- الزبدة

كونها غنية بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، لذا من الأفضل أن استبدالها بزيت الزيتون أو الزيت النباتي الذي يحتوي على دهون أحادية وغير مشبعة صحية للقلب.

- زبادي منكه كامل الدسم

يمكن أن يكون الزبادي مصدرًا رائعًا للبروتينات، لكن قد يؤدي تناول الزبادي المنكه الذي يحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والالتهابات وأمراض القلب.

- البطاطس المقلية

تحتوي البطاطس المقلية التي توجد في المطاعم وأماكن الوجبات السريعة على الكثير من الدهون والملح ، وهو أمر سيئ لصحة القلب، ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا البطاطس المقلية من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرًا.

- الدجاج المقلي

يضيف الدجاج المقلي الكثير من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم، وقد ربطت الدراسات بين الأطعمة المقلية ومرض السكري من النوع 2 والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وكل ذلك يزيد من احتمالية الإصابة بقصور القلب.

- الآيس كريم

بفضل احتوائه على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية والدهون المشبعة، لذا يؤدي تناوله إلى زيادة الدهون الثلاثية لديك، ما قد يعزز من الإصابة بنوبة قلبية.