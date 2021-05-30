معلومات عن المتحرش البرازيلي بفتاة مصرية: طبيب مشهور كذب بشأن كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حاسبوا المتحرش البرازيلي»، هاشتاج متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف عن واقعة تعرض فتاة مصرية للتحرش من طبيب برازيلي، يدعى فيكتور سورينتينو، بعد تحرشه بالفتاة خلال تواجده في رحلة سياحية بالقاهرة.

وكانت بداية القصة، أن الطبيب نشر مقطع فيديو، وهو يوجه عدة أسئلة للفتاة المصرية، واستغل عدم معرفتها باللغة البرتغالية، وظل يوجه لها عدد من الأسئلة التي تحتوي على إيحاءات جنسية، لكن الفتاة ظنت أنه يتحدث معها عن أوراق البردي، لذلك أكملت الحديث معه.

المتحرش البرازيلي: كنت بهزر

وحين نشر الفيديو عبر حسابه على «إنستجرام» تعرض الطبيب البرازيلي للهجوم الشديد من متابعيه، ثم خرج ليبرر بأن ما فعله هو مجرد «مرح ويعتاد على استخدام هذا النوع من الحديث من أجل المزاح مع أصدقائه»، وأنه استمر في الحديث بسبب أنه شعر بأن الفتاة تريد الموافقة على استمرار الحديث.

وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، انتشرت صور الطبيب البرازيلي المتحرش، مصحوبة بتعليقات داعية للقبض عليه، وبالفعل نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانًا على صفحة «فيس بوك»، أشارت خلاله للقبض على المتحرش.

معلومات عن المتحرش البرازيلي

- طبيب برازيلي ومن البلوجر (المدونين) المعروفين في البرازيل.

- يتابعه عبر تطبيق «إنستجرام» أكثر من 900 ألف متابع.

- عقب انتشار مقطع الفيديو الفاضح الذي نشره أثناء تحرشه بالفتاة المصرية، جعل حسابه يتسم بالخصوصية ولم يعد متاحا للعامة.

- بعد الهجوم عليه وانتشار مقطع الفيديو الذي أثبت تحرشه بالفتاة، حاول السفر سريعًا من مصر، لكن تم القبض عليه من قبل السلطات الأمنية في مصر.

- اشتهر وقت جائحة انتشار فيروس كورونا بدفاعه عما يسمى «العلاج المبكر» ضد المرض، باستخدام الأدوية التي لم تثبت فعاليتها، وقال في تصريحات صحفية، إن «الأدوية التي يشير إليها معروفة ولا تسبب أي ضرر».