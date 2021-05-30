«خليك في أمان».. «أولياء أمور مصر» تطلق مبادرة لزيادة الوعي بأهمية تلقي لقاح كورونا

القاهرة - سمر حسين - ماما

أطلقت داليا الحزاوي، مؤسس جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، مبادرة جديدة تهدف إلى زيادة وعي أولياء الأمور بأهمية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتشجيعهم على التسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على الصحة.

وأضافت، في بيان لها، أن اللقاح يعتبر من أهم الوسائل لإيقاف انتشار فيروس كورونا، وخطوة نحو عودة الحياة الطبيعية، متابعة: «منذ بداية الجائحة كنا نحلم بوجود لقاح والآن قد تحقق الحلم فلماذا الانتظار وقد وفرت الدولة كل الإمكانيات والتجهيزات والكوادر الصحية لاستقبال الراغبين في أخذ اللقاح؟».

المبادرة تهدف لنشر ثقافة الوعي بأخد الاحتياطات الوقائية

واختتمت «الحزاوي» بأن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بأخد الاحتياطات الوقائية لتجنب الإصابة وأيضا محاولة حث أولياء الأمور على عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة عن اللقاح، والثقة الكاملة فيما تقدمه الدولة التي منذ بداية الجائحة، حيث تعمل ليلا ونهارا دون ملل أو كلل وذلك لأن الوقاية خير من العلاج.

لقاح كورونا لايمنع الفيروس ولكنه يقلل الأعراض

وكان الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أوضح أن مخاوف المواطنين تجاه تلقي لقاح كورونا تقل بالتدريج، لافتًا إلى أنه منذ شهور قليلة كان هناك تخوف من تناول اللقاح وأن المواطنين تشجعوا على تلقي اللقاح بعدما وجدوا غيرهم حصل على اللقاح ولم تحدث لهم أي مشكلة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن اللقاحات آمنة وأن الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح تكون بسيطة وأن هناك كثيرين لم تحدث لهم أي أعراض جانبية، مشددًا على أنه لا يحمي من الإصابة بالفيروس بنسبة 100% ولكنه يضمن أن تكون الأعراض خفيفة لمن يُصاب بالفيروس.