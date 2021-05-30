جنات بفستان أسود في أحدث ظهور لها.. ومتابعون: «ايه البنت الجميلة دي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختفت الفنانة جنات عن الظهور الفترة الأخيرة، حتى عادت من جديد بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت بعض منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت جنات في الصور بفستان أسود مطرز دهبي بأكمام طويلة مجسم، وانهالت تعليقات متابعيها: «ايه البنت الجميلة دي، عسل جدا، جوهرة جميلة، منورة يا فنانة، أفضل مطربة في الوطن العربي».

وكانت الفنانة جنات احتفلت بعيد زواجها الثالث منذ عدة أشهر على المحامي محمد عثمان.

ونشرت جنات، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «انستجرام»، صورة برفقة زوجها وهما يقطعان التورتة: «كل يوم زي أول يوم يا أحلى حاجة في كل يوم».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات، وحازت الصور على إعجاب متابعيها، حتى وصل عددهم إلى 18 ألف، وجاءت تعليقات متابعيها: «ربنا يخليكم لبعض، العمر كله سوا يارب، الشمس والقمر».

وذكر أن جنات طرحت آخر أغانيها «أنا في انتظارك»، من ألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، ورزقت مؤخرا بابنتها الثانية التي أطلقت عليها اسم «جوليا».

زواج الفنانة جنات

واحتفلت المطربة الشابة جنات، بحفل زفافها على المحامي المصري محمد عثمان نعمان، بإحدى قاعات فندق فور سيزون بحي جاردن سيتي، في أغسطس 2017.

وظهرت الفنانة جنات بفستان ملكي أبيض، بأكمام من الجوبير، كما اختارت الظهور بلون شعر أشقر، ومكياج سموكي.

الفنانة جنات تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأعلنت جنات قبل أيام، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ونشرت صورة لها وهي تتلقى اللقاح عبر حسابها على «انستجرام»، وعلّقت: «الحمد لله أخدت الجرعة الثانية.. التطعيم ضد كوفيد 19».