صورة جديدة تجمع محمد رمضان بطفلتيه.. ومتابعوه: بنت حضرتك مرتبطة (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة مع بناته «حنين وكنز».

وظهر «رمضان» في الصورة مع ابنتيه، وهن رافعات علامة «نمبر وان»، وعلق رمضان على الصورة قائلًا: «بناتي حبايبي حنين وكنز محمد رمضان.. ربنا يحفظهم ويحفظ بناتكم جميعًا».

وتفاعل معه متابعوه في التعليقات: «ما شاء الله ربنا يحفظهم.. ربنا يبارك فيهم.. طب وفين علي طيب.. ممكن أطلب إيد بنتك.. عايز أتجوز واحدة منهم يا نمبر وان.. بناتك حلوين يا رمضان.. بنت حضرتك مرتبطة».

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده

كان الفنان محمد رمضان قد احتفل بعيد ميلاده مع زوجته نسرين أبو النجا وطفليه «علي وكنز» في 23 مايو، إذ شارك متابعيه بصورة من حفل عيد ميلاده عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر جميع من في الصورة وهم رافعين علامة «نمبر وان»، وهو اللقب الذي اشتهر به الفنان محمد رمضان، معلقًا على الصورة: «كل سنة وأنتم معايا».

وتفاعل متابعوه في التعليقات على الصور، منهم الفنانة سمية الخشاب التي علقت قائلة «كل سنة وأنت طيب يا مارو ربنا يحفظك لعيلتك»، وجاء أيضا ضمن التعليقات «ميلادك طيب وجميل زيك.. ربنا يحفظكم».

محمد رمضان في مسلسل «موسى»

وشارك الفنان محمد رمضان، في السباق الرمضاني 2021، بمسلسل «موسى» الذي دارت أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وكان «موسى» توفى والده منذ صغره، وتحمل مسؤولية أشقائه، واضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، وعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ليعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

ومسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج سينرجي، وإخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.