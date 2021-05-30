لم تعد طفلة.. ملك عاصم تثير دهشة جمهورها بإطلالتها: «فكرتينا بمنة عرفة» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبدى العديد من متابعي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، اندهاشهم من تغير ملامح الممثلة ملك عاصم، التي اعتادوا عليها منذ سنوات ليست بعيدة، والآن تحولت ملامحها الطفولية لتظهرها كشابة جميلة بعد نشرها صور تداولها رواد السوشيال ميديا.

ملك عاصم تذكر الجمهور بمنة عرفة

وتفاعل عدد من الجمهور مع صور الطفلة ملك عصام وظهورها بعد مرور 5 سنوات على آخر أعمالها في مسلسل «هذا المساء» في عام 2017 وجاءت تعليقاتهم: «الأطفال في الوقت ده بيكبروا بسرعة ما شاء الله السنة الواحدة بتفرق في شكلهم جدا».. «هما مش بيعملوا حاجة في شكلهم إحنا مع مرور الأيام بنستغرب.. فكرتينا بمنة عرفة».

كانت بداية ملك عاصم الفنية، وهي في عمر الطفولة عام 2014، حيث شاركت الزعيم عادل إمام مسلسله «صاحب السعادة» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2014، وهي ليست المشاركة الوحيدة لها مع الفنان عادل إمام، حيث أنضمت إلى فريق عمل مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» الذي عرض في الموسم الرمضاني 2015، وأدت دور طفلة تبحث عن والدها في شوارع القاهرة أبان ثورة 25 يناير، وعثر عليها عادل إمام خلال أحداث المسلسل، الذي عرض في رمضان 2015.

وتحظى ملك التي تصدرت ترند مواقع السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، بالعديد من المواهب الشخصية، كالغناء والرقص بجانب موهبتها في التمثيل.

يشار إلى أنها انضمت عام 2016 لإحدى عروض «مسرح مصر» تحت قيادة الفنان أشرف عبد الباقي ونخبة من النجوم الشباب، بجانب مشاركتها المتميزة بمسلسل «حجر جهنم» وجسدت خلاله دور ابنة كندة علوش.

وفي حوار سابق لها مع لـ«الوطن» تحدثت «ملك» عن خضوعها لمجموعة من البروفات في «مسرح مصر» تمهيدًا لمشاركتها في عرض «علي بابا والأربعين حرامي» الذي تم عرضه قبل سنوات على قناة mbc مصر.

وظهرت ملك عاصم بشكل لافت في مسلسل «هذا المساء» آخر أعمالها، وهو من بطولة إياد نصار، أروى جودة، سمر مرسي، أحمد داود، محمد فراج، حنان مطاوع، وإخراج تامر محسن، الذي كتب قصة المسلسل أيضا بالتعاون مع ورشة عمل للكتابة.