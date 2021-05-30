هنا الزاهد تنشر فيديو يوثق رحلتها في تنزانيا.. و«أسما شريف منير»: «جامبو بيبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو يوثق رحلتها في تنزانيا.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد في مقطع الفيديو وهي في جولة وسط الطبيعة والحيوانات، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، ومنهم الإعلامية أسما شريف منير، التي علقت قائلة لها «جامبو بيبي.. رائع» في إشارة إلى أحد الحيوانات.

وضمن التعليقات التي تلقتها هنا الزاهد: «كيوت أوي.. بنحبك أوي.. استمتعي حبيبتي.. إنجوي يا هنا».

هنا الزاهد: الإجازة بدأت

كانت الفنانة هنا الزاهد، شاركت متابعيها قبل أيام بصور أثناء ذهابها لقضاء العطلة الصيفية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ولم تكشف الفنانة هنا الزاهد، عن مكان قضاء العطلة الصيفية، فظهرت في الصور واقفة أمام إحدى الطائرات، وصورة ثانية داخل كابينة القيادة، جالسة إلى جوار قائد الطائرة.

ووجهت «هنا»، سؤالًا إلى متابعيها حول وجهتها، قائلة: «بدأت الإجازة، خمنوا البلد»، ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان زوجها الفنان أحمد فهمي عن جولة سياحية داخل عدد من الدول الأفريقية.

تفاصيل إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائها مسحتين، مطالبة كل من تعامل معها بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أي حد شافني أو اتعامل معايا يا ريت يحلل ويطمن على نفسه».

معلومات عن هنا الزاهد

- من مواليد 5 يناير عام 1994.

- ظهرت للمرة الأولى على الشاشة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم «المشخصاتي»، مع الفنان الراحل طلعت زكريا.

- شاركت بعد ذلك في مسلسل «يوميات ونيس»، في عام 2009، وأدت من خلاله دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

- شاركت في مسلسل «فرق توقيت» في 2014، مع الفنان تامر حسني

- برز نجمها بعدها، حيث شاركت في الكثير من الأعمال أبرزها مسلسل مأمون وشركاه، مع الفنان عادل إمام.

- قدمت برنامجا تلفزيونيا باسم «هزر فزر».