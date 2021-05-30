طبيب يكشف الوقت المناسب للتفكير في الحمل بعد الحصول على لقاح كورونا: من 6 شهور لسنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخوفات تواجه بعض السيدات من لقاح كورونا، الذى حددت وزارة الصحة والسكان المصرية شروط الحصول عليه، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، وتتسائل بعض السيدات عن الحصول على اللقاح وإمكانية الحمل.

وهناك بعض الاعتبارات التي حددتها وزارة الصحة قبل الحصول على اللقاح، أهمها: على السيدات في أثناء عملية التسجيل الانتباه جيدًا للأسئلة الخاصة بوجود حمل، أو التخطيط للحمل خلال عام.

من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، ضرورة الانتظار مدة على الحمل بعد الحصول على اللقاح.

فؤاد عودة: التفكير في الحمل بعد 6 أشهر من الحصول على اللقاح

وفسر رئيس الرابطة الأوروبية أسباب ذلك، قائلا أثناء حديثه لـ«هُن»، إن الاجسام المضادة المتكونة تختلف من امرأة لأخرى، ويمكن انتقالها للجنين وتؤثر عليه، لذلك يفضل الانتظار على الحمل على الأقل 6 أشهر حتى تنخفض نسبة الأجسام المضادة.

وأوضح «عودة» أنه النسبة للحوامل المصابين بفيروس كورونا بعد التعافي يجب الانتظار سنة للتفكير في الحمل، للحفاظ على صحة الجنين، منوها إلى أنه عند الإقدام على الحمل يجب عمل فحوصات للتأكد من الحالة الصحية للأم؛ للحفاظ على صحة الجنين.

وزارة الصحة تناشد المواطنين التسجيل على موقع لقاح كورونا

وتستمر وزارة الصحة في مناشدة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للتسجيل على موقع لقاح كورونا في مصر، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داع للقلق، مؤكدة أنّه من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال (كوفاكس) خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، إلى جانب توقع وصول مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من يونيو المقبل.