طرق منزلية للتخلص من المبيدات العالقة بالفواكهه والخضراوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حذر عدد من الأطباء من تناول بعض الفواكه الصيفية هذه الفترة، خاصة البطيخ والخوخ والكنتالوب، ومن بين هذه الأسباب استخدام المبيدات الحشرية الضارة لرش الفواكهه والخضراوات، لذا قدمت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء عبر جروب "جت في اللقمة" وصفة للتخلص من بقايا المبيدات الضارة العالقة بالفواكهه والخضراوات بشكل عام.

- استخدام محلول الماء وبيكربونات الصوديوم له فاعلية خاصة في التخلص من بقايا هذه المبيدات.

- يمكنك أيضا استخدام خليط من كوبين ماء + ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبيز البيكينج صودا ويمكن مضاعفة الكمية، يتم نقع الخضر والفواكه لمدة دقيقتين وكلما كان النقع أطول كلما تخلصنا من كمية أكبر، من الممكن النقع حتى ربع ساعة، ثم تشطف الخضر والفواكه مرة أخرى بالماء بعد النقع وقبل تناولها.

- لابد من مراعاة أن هذا المحلول فعال تجاه بعض أنواع المبيدات وليس كل أنواع المبيدات لكنها الطريقة المثلى لمحاولة تجنب أضرار هذه المواد على صحتنا وصحة أولادنا.