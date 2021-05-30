إطلالات اليوم: ريا أبي راشد جذابة.. ورضوى الشربيني متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ مي عمر:

ارتدت الفنانة مي عمر بليزر باللون البيبي بلو، ونسقت أسفله توب باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البيبي بلو، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_عائشة بن أحمد:

طلت الفنانة عائشة بن أحمد بفستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_تارا عماد:

ظهرت الفنانة تارا عماد ببليزر باللون الكاشمير مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

_رضوى الشربيني:

تألقت الإعلامية رضوى الشربيني بجامبسوت باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد بشميز باللون الأسود، مع جيب بمزيج من الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا

_نوال الزغبي:

ارتدت المطربة نوال الزغبي بلوزة باللون الكحلي مع بنطلون باللون البيج، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.