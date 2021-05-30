للحصول على جبن رومي خالي من الفطريات.. اتبعي هذه الخطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يصنع الجبن الرومي من مزيج من اللبن البقري والجاموسي ومادة دهنية ولون، وتمر بعدة خطوات أثناء عملية تصنيعها.

ومن ضمن هذه المراحل مرحلة المنشر، ويتم بها وضع أقراص الجبنة على أرفف خشبية ثم تمليح تلك الأقراص للتخلص من كل المياه والرطوبة في قرص الجبنة فتصبح جافة، وبالتالي تتحمل التخزين لمدة شهر ونصف.

وتستمر عملية النشر مدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ويتعرض الجبن في تلك الفترة لنمو بكتيري غير ضار ويساعد في مرحلة تسوية الجبن وإكسابه النكهه المطلوبة طالما تم التصنيع والتخزين في بيئة نظيفة تتبع كل الاشتراطات الصحية.

الطبقة الخارجية للجبن الرومي يتم التخلص منها نهائيا، ويتم شراء الطبقات الداخلية فقط، ولكن عليك الحذر عند شرائها واتباع الإرشادات التالية وفقا لما ذكرته دكتور شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، في جروب "جت في اللقمة" المعني بالشئون الصحية.

- قد يحدث في مصانع بير السلم والتي لا تتبع الاشتراطات الصحية السليمة نمو فطري وهو يختلف تماما عن النمو البكتيري النافع، وبالرغم من إزالة الطبقة الخارجية إلا أن النمو الفطري يصاحبه سموم للفطريات تتغلغل داخل الطبقات الداخلية ولا يقف ضررها عند السطح فقط.

- طريقة تنظيف الجبنة القديمة في بعض الأماكن بتلك الطريقة التي تم تداولها يعرضها بالطبع لكافة أنواع الملوثات التي لها تأثير بالغ الضرر على الصحة.

نصائح لضمان جبنة رومي سليمة وصحية.

- يفضل أن تكون الجبنة الرومي عادية وملمسها طري لا يتشقق وليس لها الطعم اللازع للجبن الرومي القديمة.

- البعد عن حواف الجبنة لاحتوائها على طبقة العفن والفطريات.

- الشراء من أماكن موثوقة وتتعامل مع مصانع مرخصة .

- نبتعد تماما عن كل ما يسمى سلطة الجبنة التي تكون عدة أنواع من الجبن تباع في السوبرماركت، لأنها تكون في الغالب من بواقي الجبنة ويتم إعادة تجهيزها وإضافة نكهات مختلفة إليها.

- تجنب شراء الجبنة الرومي المبشورة الجاهزة لأن أغلب الأماكن تقطع لك أطراف الجبنة، وتعيد تجهيزها مرة أخرى لتدخل في أشكال عديدة منها سلطة الجبنة والجبنة المبشورة.

لذا من الأفضل شراء الجبنة الرومي قطعة واحدة وبشرها حسب حاجتك في بيتك وبأمان تام