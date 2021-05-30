قاتل ويهدد المتعافين من كورونا.. ما هو مرض الرشاشيات الذي ظهر بالهند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الذعر والخوف الشديد انتشرت بين الكثيرين في جميع أنحاء دول العالم، بعد تداول الكثير من الأخبار عن انتشار عدد من الفطريات والطفرات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، في عدد من الدول، وكان آخرها الفطر الأسود، ومؤخرا زيادة الأقاويل حول انتشار مرض الرشاشيات في الهند.

وذكر موقع timesofindia أن الأطباء في فادودارا بالهند أبلغوا عن 8 حالات إصابة بعدوى فطرية جديدة تسمى داء الرشاشيات، وهي تمامًا مثل الفطريات السوداء، وقد ظهرت عدوى داء الرشاشيات لدى الأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من COVID-19.

ما هو داء الرشاشيات الفطري؟

يتم ملاحظة عدوى داء الرشاشيات الرئوي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة،على الرغم من أن داء الرشاشيات- الجيوب الأنفية الرئوي- الذي يتم ملاحظته الآن في مرضى COVID، نادر الحدوث.

ويقول الخبراء إن داء الرشاشيات ليس مميتًا مثل العدوى الفطرية السوداء، لكنه أيضًا يمكن أن يكون قاتلًا.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن داء الرشاشيات هو عدوى تسببها الرشاشيات، وهي عدوى العفن الشائعة التي تعيش في الداخل والخارج.

يستنشق معظم الناس جراثيم الرشاشيات كل يوم دون أن يمرضوا، لكن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة معرضون بشكل أكبر للإصابة بمشكلات صحية بسبب الرشاشيات، وتشمل المشاكل التي يسببها ردود فعل تحسسية وعدوى في أعضاء الجسم، بما في ذلك الرئتين.

من هو المعرض للخطر؟

يُعزى ارتفاع حالات العدوى الفطرية المختلفة بين مرضى COVID-19 إلى استخدام المنشطات وضعف المناعة، كما يقال أيضًا أن المياه غير المعقمة المستخدمة في ترطيب إمدادات الأكسجين مسؤولة عن حدوثها.

ويعد الاستخدام غير العقلاني للاستيرويدات في علاج COVID-19 أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حالات الفطريات السوداء، وبالتالي يتم تحذير العاملين في مجال الصحة من استخدام المنشطات بحذر تام وعدم المبالغة في استخدامها.

أعراض الإصابة بـ"فطر داء الرشاشيات"

وهناك العديد من الأنواع المختلفة من عدوى فطر داء الرشاشيات، لذلك نرصد لكم أعراض الإصابة بكل نوع منها، وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أعراض داء الرشاشيات القصبي الرئوي:

- صفير عند التنفس، وهو صدور صوت مرتفع أثناء التنفس.

- ضيق في التنفس.

- سعال.

- حمى (في حالات نادرة).

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الرشاشيات التحسسي:

- سيلان الأنف.

- صداع الرأس.

- انخفاض القدرة على الشم.

أعراض ورم الرشاشيات:

- سعال

- سعال يصاحبه خروج دم.

- ضيق في التنفس.

أعراض داء الرشاشيات الرئوي المزمن:

- فقدان الوزن.

- سعال.

- سعال يصاحبه خروج دم.

- الشعور بإرهاق.

- ضيق في التنفس.

أعراض داء الرشاشيات الغازية:

يحدث داء الرشاشيات الغازي عادة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات طبية أخرى، لذلك قد يكون من الصعب معرفة الأعراض المرتبطة بعدوى الرشاشيات، وبالرغم من ذلك فإن أعراض داء الرشاشيات الغازية في الرئتين تشمل:

- حمى.

- ألما في الصدر.

- سعالا.

- سعالا يصاحبه خروج دم.

- ضيقا في التنفس.

ويمكن أن تظهر أعراض أخرى إذا انتشرت العدوى من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم.