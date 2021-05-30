مكياج وتسريحات شعر على طريقة أميرة محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 07:49 مساءً - تتمتع الفنانة البحرينية أميرة محمد ببشرة حنطية وملامح وجه بارزة وجذابة، وهي تعزز من جمالها باعتمادها أساليب مكياج قوية وحادة وتسريحات شعر عصرية، منسدلة ومرفوعة، تلهم المرأة إطلالات أنيقة. وقد اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر مروة محمد لتستوحي منها أجمل الأفكار، خصوصاً في المناسبات.



مكياج زهري لامع مع تسريحة الويفي الفوضوية

مكياج زهري لامع مع تسريحة الويفي الفوضوية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



يتناغم المكياج الزهري مع جميع ألوان البشرة، وهو يتصدر مرتبة متقدمة جداً ضمن صيحات المكياج الرائجة. ولإطلالة جذابة، تلهمك الفنانة أميرة محمد إطلالة مشرقة، ترتكز على مكياج مونوكروم باللون الزهري اللامع، تختارين الى جانبه تسريحة الويفي المنسدلة بشكل فوضوي، مع الغرة العالية المنسدلة بشكل جانبي.

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مكياج عيون حاد مع تسريحة ذيل الحصان العالية

مكياج عيون حاد مع تسريحة ذيل الحصان العالية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



كذلك، تلهمك الفنانة أميرة محمد مكياج عيون حاداً، تمزجين فيه الظلال الداكنة مع الأيلاينر الأبيض عند مدمع العين وزاوية العين الخارجية، الى جانب الروج النيود القريب الى لون البشرة، من دون أن ننسى الهايلايتر على المناطق العليا للوجه، والبلاش البرونزي على عظمتي الخدين. ولاكتمال الطلة، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرة المشدودة وبعض خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

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أيلاينر بارز مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الجانبية

أيلاينر بارز مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الجانبية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



وإذا كنت تتمتعين بعيون واسعة، عززي من جمالها على طريقة الفنانة أميرة محمد، بحيث تظللين الجفن العلوي بالظل الفضي اللامع، وتعتمدين رسمة الأيلاينر الحادة والبارزة، خصوصاً عند زاوية العين الخارجية، واستخدمي الى جانبه الروج الزهري اللامع، وتسريحة ذيل الحصان المنخفضة الجانبية.

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مكياج ترابي قوي مع تسريحة الشعر الويفي الطبيعية

مكياج ترابي قوي مع تسريحة الشعر الويفي الطبيعية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



يمنحك المكياج الترابي إطلالة دافئة وأنيقة، وتلهمك الفنانة أميرة محمد مكياجاً ترابياً تستخدمين فيه تدرجات اللون البني والبيج لتظليل الجفنين العلوي والسفلي، وعززي جمال عينيك باستخدام الرموش الاصطناعية البارزة. حددي شفاهك بالكونتور البني واملئيها بالروج النيود. وأكملي إطلالتك بتسريحة الويفي المنسدلة بشكل طبيعي مع الفرق الجانبي.

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مكياج عيون بنفسجي جريء مع تسريحة ذيل الحصان

مكياج عيون بنفسجي جريء مع تسريحة ذيل الحصان (الصورة من حسابها على إنستغرام)



إضافة الى ذلك، بإمكانك أن تستوحي من الفنانة أميرة محمد مكياج عيون بنفسجياً فاتحاً، براقاً وقويا، باستخدام ظل العين البنفسجي البراق على الجفن العلوي وتحت الجفن السفلي، الى جانب الروج النيود المائل الى الزهري، وتسريحة ذيل الحصان العالية.

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