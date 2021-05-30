أنواع كريمات وسيروم تعمل مثل البوتوكس وأكثر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 07:49 مساءً - تجد نساء كثيرات في البوتوكس، الخيار الأقرب والأسرع للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والجلد المترهل، فيما تتجنب أخريات الخضوع لمبضع الجراح وتفضلن التوجه الى استخدام الكريمات وأنواع السيروم التي تستهدف علامات التقدم في السن، فهذه الحلول الموضعية الخالية من الألم وغير المكلفة تساعد في درء علامات الشيخوخة المبكرة. وفي هذا المقال، رصدنا لك، مجموعة من أفضل أنواع الكريمات والسيروم المكافحة للتجاعيد، التي تعمل مثل البوتوكس وأكثر، حيث تعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن شباب البشرة.



Isdin Melatonik Recovery Night Serum من عز الدين ميلاتونيك

سيروم ليلي لمكافحة التجاعيد



يعد هذا السيروم الليلي علاجاً رائعاً للتجاعيد والخطوط الدقيقة، فهو يحتوي على بديل الريتينول النباتي، الذي يعمل على مكافحة وتقليل التجاعيد، لكنه آمن على البشرة ولا يسبب أي آثار جانبية. كما أنه يحتوي على الفيتامين سي الذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تفتيح البشرة وشدها. ضعي منه على وجهك بضع قطرات قبل النوم وستحصلين على أفضل النتائج خلال وقت قصير.

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Peter Thomas Roth Peptide 21 Wrinkle Resist Serum من بيتر توماس روث

سيروم مضاد لشيخوخة البشرة



يعد هذا السيروم بمثابة فيتامينات متعددة لشيخوخة البشرة، فهو غني بالفيتامينات A وC وE، التي تضيء البشرة وتجعلها أكثر توهجاً وإشراقاً، وعلى حمض الهيالوررونيك والسكوالين والببتيدات العصبية التي تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة وتجعل ملمسها ناعماً كالحرير.



Algenist Power Advanced Wrinkle Fighter Moisturizer من ألجينيست

مرطب للوجه لمكافحة التجاعيد



يحتوي مرطب الوجه هذا، على حزمة قوية مضادة للتجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة، في مقدمها حمض ألجورونيك الذي يساعد في ملء الشقوق العميقة، مما يعيد الى البشرة شبابها وحيويتها. وبالإمكان استخدامه كقاعدة للمكياج، حيث يمنحك بشرة فائقة النعومة.



Laneige Time Freeze Sleeping Mask من لانيج

ماسك للوجه لشد البشرة



العناية الليلية بالبشرة ضرورية جداً، خصوصاً إذا كانت تتضمن مستحضرات فعالة ومفيدة للبشرة. وفي هذا الإطار، يعد ماسك الوجه الليلي هذا من Laneige لانيج خياراً رائعاً لجميع النساء اللواتي يعانين من التجاعيد والخطوط الدقيقة، فهو يعزز من إنتاج المكونات التي يفقدها الجلد مع التقدم في السن، خصوصاً الكولاجين والإيلاستين. كما يحتوي على البوليمرات المصممة خصيصاً لشد البشرة وتعزيز نضارتها.

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