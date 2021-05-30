كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 07:49 مساءً - استعدي لاستقبال الصيف ببشرة ناعمة تشّع نضارة وإشراقاً، واستفيدي من مزايا مستحضر التقشير الناعم واللطيف الـ «بادي بوليش» Body Polish، هذا المستحضر التجميلي الذي لا يجب أن يفارق روتينك الجمالي؛ إذ يخلّصك من خلايا الجلد الميّتة، ويمنحك بشرة ناعمة ونضرة.



Body Polish التقشير الناعم لبشرة نضرة

يُفيد استخدام تقشير البشرة الـ Body Polish في ترطيب وتغذية البشرة

مقشّر أو ملمع البشرة الـ «بادي بوليش» Body Polish، هو مستحضر لتقشير الجسم بالكامل، يختلف عن التقشير العادي Body Scrub ولكن بطريقة ألطف وأنعم؛ إذ يُزيل خلايا الجلد الميتة، ويُعزّز من تجديد خلايا البشرة، بالإضافة الى تغذيتها وترطيبها، ما يجعلها تشعر بالانتعاش والنعومة والرطوبة.



طريقة التطبيق

عادةً، يستخدم المعالج جهازاً بخارياً لتفتيح مسام البشرة وتحضير بشرة الجسم للعلاج. ثم يُدلك الجسم بالزيت الدافئ.

يوضع مزيج التقشير Body Polish على بشرة الجسم، ويُفرك برفق وبحزم في حركات دائرية. بعد الفرك والتدليك، يقوم المعالج بمسح المنطقة المعالجة بمنشفة مرطبة بالماء الدافئ. بعدها، يتم الاستحمام بالماء الدافئ جيداً لتنظيف الجسم بالكامل من بقايا المقشر. وأخيراً، يقوم المعالج في وضع كريم مرطّب لترطيب البشرة ومنحها ملمساً ناعماً حريرياً.

يستغرق العلاج حوالي 30 دقيقة. ويُنصح باستخدام الـ «بادي بوليش» Body Polish مرّة واحدة شهرياً، إذ الإفراط في استخدامه يؤدي إلى احمرار البشرة.

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فوائده

يمتاز الـ "بادي بوليش" لتقشير الجسم بفوائد جمالية عديدة للبشرة

تقشير الجسم باستخدام الـ «بادي بوليش» Body Polish هو علاج رائع يمكنك الاستمتاع به حقاً كجزء من تدليل فاخر لبشرتك؛ إذ يمدّ البشرة بفوائد جمالية لا تعدّ ولا تُحصى، تتمثّل بالآتي:

تنشيط الدورة الدموية.

إزالة الخلايا الميتة، ما يعزّز من عملية تجديدها.

تنظيف البشرة من العمق، ومنحها الإشراق والنضارة.

إزالة الأوساخ العالقة على البشرة.

ترطيب البشرة، وبالتالي منعها من الجفاف.

معالجة المسام المغلقة.

الحدّ من ظهور السيلوليت والتجاعيد.

إضفاء اللمعان والنعومة على البشرة.

التخلّص من البثور.

علاج البقع الداكنة جراء التعرّض لأشعة الشمس.

تعزيز الشعور بالاسترخاء.



الآثار الجانبية

تُعتبر المقشّرات وملمعات الجسم مناسبة وآمنة للجميع بشكل عام. لكن يُنصح بعدم استخدام مقشر الجسم لصاحبات البشرة الحسّاسة جداً، أو اللواتي يعانين من أمراض جلدية كالحروق والصدفية وغيرها.

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أنواعه

تختلف أنواع مقشرات الجسم بما يتناسب وفق نوع البشرة.

للبشرة الدهنية، يناسبها الـ «بادي لوشين» Body Polish ذو تركيبة غنية بالملح؛ حيث يُقلل من إفراز الزيوت.

أما البشرة الجافة، فيناسبها الـ «بادي بوليش» بتركيبة غنية بالسكر الأسمر، أو العسل والحليب، إذ يحارب جفافها.

وللبشرة الحساسة، يناسبها الـ «بادي بوليش» الغني بزبدة الشيا؛ كونه يعمل على تهدئتها ومنعها من الاحمرار.

أما الـ «بادي بوليش» ذو التركيبة الغنية بجوز الهند، فهو يناسب جميع أنواع البشرة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة متنوعة من مقشّر الجسم «بادي بوليش» Body Polish التي يمكنك الاختيار من بينها، بما في ذلك:

مقشّر مضاد للسيلوليت، يستخدم مكونات منشّطة للمساعدة في تحسين الدورة الدموية.

مقشّر «تعزيز التوهج»، والذي يستخدم زيوتاً معينة لمنح الجسم النعومة والتغذية.

مقشّر «مُحسِّن للسمرة»، والذي يهيئ البشرة لتطبيق رذاذ التسمير الأمثل.

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