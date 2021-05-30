هكذا تختارين عطرك في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 07:49 مساءً - ها هو فصل الصيف يقترب ليحمل معه الأجواء المنعشة والحيوية، التي تدفع المرأة الى اعتماد عطور عالمية أرق وأخف من العطور الشتوية. ولمساعدتك في اختيار عطر نسائي جذاب مناسب لفصل الصيف، نرصد لك في هذا المقال أبرز النغمات التي بإمكانك استخدامها، إضافة الى خيارات عطور صيفية تستحق التجربة.



الزهور والفاكهة

نغمات الزهور والفاكهة



إذا كنت تحبين النغمات التي تمزج بين الزهور والفاكهة في الوقت نفسه، اختاري العطور التي تتركز في تركيبتها على روائح أوراق الشاي والتفاح والخوخ والليمون والورود. فهذه النغمات ملائمة جداً لفصل الربيع، وبالتأكيد لن تملّي من استخدامها، لأنها ستزيدك انتعاشاً وحيوية ومرحاً.

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الحمضيات

نغمات الحمضيات



أما إذا كنت ممن يفضلن روائح الحمضيات، فلن تجدي أفضل من العطور التي تمزج بين نغمات الليمون والبرتقال والغريب فروت، كما بإمكانك اختيار العطور التي تمزج بين رائحة الحمضيات والبتولا ونبات البتشول والقرفة وجوزة الطيب، فهي ستمنحك رائحة أكثر تميزاً.

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المندرين وجوز الهند

نغمات المندرين وجوز الهند



إذا كنت ترغبين في عطر يمنحك شعوراً بالحيوية والنشاط ويجعل أوقاتك ممتعة ومليئة بالسعادة، استخدمي العطور التي تجمع نغمات كل من الكرز الأسود والتوت والمندرين واليوسفي وجوز الهند، فهي مثالية لأجواء الصيف المنعشة والطقس الدافئ.

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نغمات منعشة

نغمات منعشة



نظراً الى الطقس الذي يتميز به فصل الصيف ، تكثر الحفلات بين الأصدقاء واللقاءات والنزهات، وبالتالي أنت تحتاجين الى العطور التي تبعث لديك الشعور بالانتعاش وفي الوقت نفسه تمنحك رائحة مميزة تجذب كل من حولك. لذلك، استخدمي العطور التي تجمع بين نغمات زهر التفاح والفراولة والغريب فروت الوردي، إضافة الى روائح البلوط الأبيض والموس والعنبر.

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الفلفل والغردينيا

نغمات الفلفل والغردينيا



إذا كنت تميلين الى العطور الناعمة والمنعشة، وتبتعدين عن الروائح الثقيلة والقوية، فإن أفضل العطور لك لاستخدامها في الصيف هي تلك التي تجمع بين روائح الفلفل والياسمين والغردينيا والبرقوق والبلوط والموس.

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خيارات عطور صيفية





Chloé Atelier Des Fleurs Tuberosa 1974 Eau de Parfum

Chloé Atelier Des Fleurs Tuberosa 1974 Eau de Parfum



يعد هذا العطر واحداً من ثلاثة عطور جديدة صدرت حديثاً من علامة كلوي Chloé، وبالإمكان التعرف على الفور أن رائحته ترتكز على رائحة مسك الروم، حتى قبل رشه، وهو يتغلغل في البشرة ليكشف عن روائح مخملية وحلوة.



Gucci Guilty Love Edition Pour Femme

Gucci Guilty Love Edition Pour Femme



يجمع هذا العطر بين الروائح الخضراء ونغمات الفاكهة المتمثلة بالبرغموت والجريب فروت والبنفسج، التي تشعرك بالأمان، إلا أنها جريئة بما يكفي لتحمسك على تجربتها، وهي بالتأكيد ستمثل خياراً رائعاً للربيع.



Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette Roller-Pearl

Gucci Guilty Love Edition Pour Femme



إنه عطر جديد من ديور Dior، زهري منعش، يعتمد في تركيبته على نغمات الورد والبرغموت والمسك الأبيض. وهو يتميز بزجاجته الزهرية التي تشبه مزيل التعرق، مما يجعلها عملية جداً وسهلة الاستخدام.



Burberry Her Intense

Burberry Her Intense



هذا العطر المميز من علامة Burberry، يتميز برائحته الفواحة التي تمزج بين الياسمين والبلاك بيري والكرز والبنفسج، إضافة الى روائح الفاكهة الثقيلة، وهو مزيج أخاذ ثابت ومميز، وكفيل بأن يمنحك رائحة راقية تأسر القلوب.

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