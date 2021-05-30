كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 07:49 مساءً - تلجأ المرأة لصبغ شعرها كنوع من التغيير ورغبة منها بالحصول على مظهر مختلف وجذَّاب لمواكبة الموضة. وبغض النظر عن جمالية الصبغات الكيمائية وألوانها اللافتة للنظر إلاّ أنها تؤثّر سلباً على صحة الشعر وتُسبّب في تلفه مع مرور الوقت. لذلك، تُعدّ الصبغات المنزلية المُحضرَّة من المكونات الطبيعية، ومنها النسكافيه والكاكاو خيار مثالي لتجنب أي تلف للشعر.

فيما يأتي، يُطلعك "الخليج 365.نت"، على طريقة تحضير صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه والكاكاو 2021.



طرق تحضير صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه والكاكاو 2021 بخطوات سهلة

صبغ الشعر بالكاكاو والنسكافيه للون شعر بني طبيعي

انعمي بلون شعر رائع وطبيعي، من خلال تطبيق إحدى هذه الطرق لصبغ الشعر بالنسكافيه والكاكاو.



طريقة صبغ الشعر بالكاكاو والنسكافيه

كيفية صبغ الشعر بالكاكاو والنسكافيه لإطلالة جذابة

يُعتبر النسكافيه عنصراً هامّاً في صبغ الشعر وتحويله إلى اللون البنيّ الجميل، واللامع، والمتألق، كما يُعد مسحوق الكاكاو من الأصباغ الطبيعية التي لا تضيف لوناً جميلاً للشعر فحسب، بل تجعله أكثر صحة أيضاً.

المكوّنات:

أربع ملاعق صغيرة من النسكافيه.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو المطحون طحناً ناعماً.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

كأس من زيت الزيتون .

. ربع كأس من زيت السمسم الطبيعيّ.

علبة كبيرة من الأكسجين.

طريقة التحضير والإستخدام:

وضع النسكافية ومسحوق الكاكاو والكركم في وعاء زجاجي عميق، وتقليب المكوّنات جيداً. إضافة زيت الزيتون وزيت السمسم والأكسجين إليهما، والخلط مرة أخرى، حتى تتداخل المكوّنات مع بعضها. ترك الخليط الناتج جانباً لمدّة قليلة، حتى يرتاح. وضع الخليط على كافّة أجزاء الشعر خاصةً الأطراف والجذور باستخدام فرشاة خاصة بالصبغ. لف الشعر باستخدام غطاء بلاستيكيّ أو قبعة الاستحمام، وتركه لمدّة لا تقلّ عن نصف ساعة تقريباً، حتى يجفّ الخليط جيداً، ويثبت على الشعر بصورة صحيحة. غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيداً.

تابعي المزيد: ألوان صبغات الشعر حسب لون البشرة



صبغة النسكافيه والكاكاو للحصول على شعر بني مشرق

صبغة النسكافيه والكاكاو للحصول على شعر بني مشرق

ستحوِّل هذه الصبغة الطبيعية والسهلة والتي يمكنك إعدادها في المنزل لون شعرك للبني الذي تحلمين به.

المكوّنات:

ملعقتان من النسكافيه.

ملعقتان من الكاكاو البودرة.

ملعقة صغيرة من الكركم .

. كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق من الحنة.

طريقة التحضير والإستخدام:

اخلطي المكونات الجافة مع بعضها جيداً حتى تتجانس ثم أضيفي عليها الزيوت وامزجيها جيداً. وضعيها على الشعر لمدة 3 ساعات على الأقل.

اشطفي الشعر بالماء الدافئ أولاً، ثم اغسليه جيداً ولاحظي النتيجة الرائعة بعد أن يجف.



صبغ الشعر بالكاكاو والنسكافيه للحصول على لون بني فاتح جذاب

صبغ الشعر بالكاكاو والنسكافيه للحصول على لون بني فاتح جذاب ولافت

يُعطي النسكافيه لون بني فاتح مميز وملفت، ويمنح مسحوق الكاكاو الشعر لوناً طبيعياً بدرجاتٍ غامقة.

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

عصير حبة من الليمون الحامض.

علبتان صغيرتان من الأكسجين.

زيت السمسم.

طريقة التحضير والإستخدام:

نحضر وعاء، ونضع فيه كافة المكوّنات، ونخلطهما بشكل جيد، حتى نحصل على مزيج متجانس. ندهن الصبغة على الشعر، ونتركها لمدة خمس وثلاثين دقيقة، ثم نغسل الشعر جيداً.

تابعي المزيد: طرق طبيعية لإزالة صبغة الشعر غير المرغوب فيها



صبغة النسكافيه والكركم للحصول على شعر بني محمّر طبيعي

صبغة النسكافيه والكركم للحصول على شعر بني محمّر طبيعي

يمكن خلط النسكافيه مع مكونات أخرى ومنها الكركم للحصول على درجات ألوان مختلفة. وبالتالي، الحصول على لون وفوائد في الوقت نفسه.

المكونات:

ملعقتان طعام من النسكافيه.

ملعقة كبيرة من الكركم.

كوب من زيت الزيتون.

علبتان صغيرتين من الأوكسجين.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بخلط جميع المقادير المتواجدة في وعاء بشكل جيد لتمتزج المكونات بعضها ببعض. نضع الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، بعدها نقوم بشطف الشعر بالماء الدافئ. ويجب مراعاة أنَّ هذه الصبغة تتكرر على مدى شهرين للحصول على شعر بني طبيعي وجذاب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفات لصبغ الشعر تأكدي من عدم وجود أي نوع من الحساسية تجاه إحدى تلك المكونات.

تابعي المزيد: ألوان صبغات الشعر لربيع 2021