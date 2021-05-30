إطلالات صيفية راقية لـ نهى نبيل 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 07:49 مساءً - تتميز مدونة الموضة الكويتية نهى نبيل بأناقتها وحرصها الدائم على اختيار إطلالات راقية ومميزة، تناسب مختلف الأوقات والمناسبات.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل الإطلالات الصيفية لنهى نبيل:

نهى نبيل بفستان ميدي بليسيه

نهى نبيل بفستان ميدي بليسيه

في إطلالة أنثوية ناعمة، نسقت نهى نبيل فستان ميدي بليسيه باللون الأصفر، منحها مظهراً راقياً وجذاباً.

وصُمم الفستان من توب ذي كم طويل، مع كتف منفوش في الجهة الأخرى، يمتد حتى أطراف التنورة الميدي التي جاءت بتصميم ماكسي.

ونسقت نهى نبيل مع إطلالتها صندل باللون الذهبي ذي فيونكة منقطة، مع حقيبة كتف صغيرة بتصميم جلد التمساح.

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نهى نبيل بفستان مُطبع بالورود

نهى نبيل بفستان مبطع بالورورد من شي إن

تُفضل الكثير من الفتيات اعتماد الفساتين المطبعة بالورود في نزهاتهن الصيفية، نظراً لأناقتها وسهولة الحركة بها.

وفي إطلالة صيفية أنيقة بالفستان، نسقت نهى نبيل فستان طويل مُطبع بالورود، من ماركة شي إن Shein ،صُمم باللون الأزرق، بتوب ذي أكمام واسعة منفوشة وقصيرة، وأساور بتصميم الكشكش، مع رقبة وصدر بتصميم مربع، فيما جاءت تنورة الفستان بتصميم A line طويل.

ونسقت نهى نبيل مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البني، مع مجوهرات وساعة من الذهب الأصفر.

نهي نبيل بإطلالة رسمية بالبدلة الملونة

نهي نبيل بإطلالة رسمية بالبدلة الملونة

لاقت موضة البدلة الرسمية الملونة رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، مما جعل المُصممين يبدعون في تقديمها بألوان وأقمشة مختلفة.

وفي إطلالة رسمية بـ البدلة الملونة، نسقت نهى نبيل بدلة باللون الوردي، مُصممة من بليزر طويل ذي ياقة عريضة وجيوب أمامية بدون أغطية، مع بنطلون واسع بتصميم كلاسيكي، بنفس لون البليزر.

ونسقت نهى نبيل مع إطلالتها حقيبة يد من الجلد باللون البيج من ماركة شانيل Chanel، مع حذاء ذي كعبٍ عالٍ بنفس لون الحقيبة.

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نهي نبيل بإطلالة رياضية

نهى نبيل بإطلالة صيفية بسروال واسع من جوتشي

لم يعد ارتداء السراويل الرياضية مقتصراً فقط على أوقات ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء الجري أو المشي، حيث أبدعت دور الأزياء العالمية في تقديم تصاميم مميزة للسراويل الرياضية، مما سمح بتنسيقها مع إطلالات كاجوال أنيقة خاصة في فصل الصيف.

وفي إطلالة رياضية مميزة، نسقت نهى نبيل السروال الرياضي Sweatpants، باللون البني من ماركة جوتشي Gucci، مع تيشرت باللون الأبيض بتصميم نصف الكم.

واعتمدت نهى نبيل مع هذه الإطلالة حقيبة صغيرة من الجلد تجمع بين اللونين الكحلي والأحمر من ماركة شانيل Chanel، مع صندل ذي مقدمة مفتوحة وكعب عالٍ باللون الجملي.

نهي نبيل بإطلالة كاجوال بالجينز

نهي نبيل بإطلالة كاجوال بالجينز

في إطلالة كاجوال صيفية بالجينز، نسقت نهى نبيل بنطلون جينز واسع باللون الأزرق الفاتح، مع تيشرت يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، بتصميم نصف الكم، من ماركة فيرساتشي Versace.

ونسقت نهى نبيل مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة من الجلد الأسود، ذات يد مُصممة من المعدن الذهبي اللامع، إضافة إلى أساور من الذهب الأصفر.

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