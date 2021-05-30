منة عرفة وحدها في الغردقة.. ومتابعون: شهر العسل بتاع الخطوبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستمر الفنانة الشابة منة عرفة في إثارة الجدل حول خطبتها الغامضة، وذلك بعد أن نشرت صورة جديدة لها اليوم على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء تواجدها في مدينة الغردقة، حيث ظهرت في الصورة وحدها هذه المرة وليس مع الفنان الشاب محمود المهدي، الذي يتكهن مستخدمو السوشيال بأنه خطيبها، فيما لم تؤكد منة عرفة أو تنكر الأمر حتى الآن، مكتفية بنشر الصور التي تجمعها به.

وظهرت منة عرفة في الصورة وهي مرتدية فستانا صيفيا بجانب حوض صغير مليء بالمياه، معلقة على الصورة «عظيمة».

وأثارت الصورة ردود فعل من متابعيها، رابطين بين الصورة وبين خطبتها، رغم ظهورها منفردة هذه المرة، حيث تنوعت التعليقات بين «شهر العسل بتاع الخطوبة صح» «شهر عسل الخطوبة» «هو أنتم في دنيا تانية غير اللي إحنا فيها» «موضة شهر العسل بعد الخطوبة» «جميلة يا منة».

وكان محمود المهدي، خطيب الفنانة منة عرفة، نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر حسابه الشخصي بتطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تجمعه بالفنانة منة عرفة.

وفي تعليق على الصورة قالت إحدى صديقات الفنانة منة عرفة: «مش يلا بقى»، ليرد عليها «المهدي»: «قريبا يا أميرة».

إعلان خطبة منة عرفة

وأعلنت الفنانة الشابة، منة عرفة خطبتها خلال الفترة الأخيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال صورة احتوت على دبلة خطوبة ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة»، دون أن تعلن اسم خطيبها، وأغلقت التعليقات على المنشور.

وطلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، تميزت فيها بظهورها باللون الأحمر، مرتدية فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام ومن الخلف.