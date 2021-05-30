صدفة تقود «محمد» للعثور على رضيعة وسط القمامة: «متعورة في رأسها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثناء عودته من عمله في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبالتحديد في تمام الساعة 4:45 دقيقة، في منطقة العرب بجسر السويس، كما اعتاد بشكل يومي، لم يتخيل الشاب محمد سعيد، صاحب الـ21 عاما، أن مصيره سيدفعه للعثور على رضيعة حديثة الولادة، وسط أحد أكوام القمامة بالمنطقة، لبيدأ رحلة العثور عن أسرتها والتعرف على مصيرها.

تفاصيل العثور على الرضيعة

الشاب العشريني، يكشف خلال حديثه لـ«هن»، تفاصيل عثوره على الرضيعة المجهولة، قائلا: «كنت خارج من شغلي الساعة 5 إلا ربع زي كل يوم، وكنت معدي على مكان بيجمعوا فيه الزبالة بس هو فاضي يعتبر زي الصحراء، وكان في ناس شغالة فيه، ولاقيت واحد منهم بيناديني وبيقولي إنه لقى طفلة ملفوفة في بطانية ومرمية وسط الزبالة، وهو خايف يشيلها أو يجي ناحيتها لتتأذي، وناداني عشان أساعده نشوفها ونفحصها».

إصابات في الرضيعة

إصابات متعددة في رأس الرضيعة، لاحظها الشاب العشريني عقب عثوره عليه، وهو ما زاد الأمر غموضا: «لاقينا في دماغها إصابات مختلفة كانت متعورة، وفي سرتها كان لسه مشبك الولادة بتاع الحبل السري موجود، مع إن شكلها يدي إن عندها شهر مثلا، وكانت لابسة فستان وملفوفة في بطانية ملونة، ومقدرتش أعرف أي معلومة عنها، ولا عارف هي مخطوفة من حد، ولا أهلها اللي رموها»، وسرعان ما اتجه «محمد» لتحرير محضر بالعثور على الطفلة المجهولة.