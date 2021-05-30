كورونا اليوم: مفاجأة بشأن إصابتك بعد تلقي اللقاح.. وعلاج جديد يقلل خطر دخول المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

علاج جديد يقلل خطر دخول المستشفى

مع استمرار العالم في مكافحة فيروس كورونا، يواصل العلماء سعيهم نحو التوصل إلى علاجات محتملة في محاولة للقضاء على المرض.

تم تحضير كوكتيل من الأجسام المضادة للمساعدة في تحييد فيروس كورونا في الهند، وتم الإعلان مؤخرًا عن إطلاق كوكتيل الأجسام المضادة - "Casirivimab و Imdevimab" لعلاج حالات كوفيد الخفيف إلى المعتدل لدى المرضى، وفقا لموقع thehealthsite.

مفاجأة بشأن إصابتك بعد تلقي اللقاح

تشهد برامج التطعيم زيادة في الأعداد على مستوى العالم، في محاولة لوقف نزيف الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وشاركت كينجز كوليدج لندن، النتائج الأولية لتحليل بياناتها لأكثر من 1.1 مليون شخص في دراسة Covid Symptom Study، حصل جميع المشاركين إما على جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح كورونا إما فايزر أو أسترازينيكا، وبعد أسبوعين من الجرعة - عندما تبدأ المناعة الكاملة – قللت اللقاحات من فرص الإصابة بفيروس كوفيد، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

روسيا توصي المتعافين من "كوفيد - 19 " بتلقي اللقاح بعد بضعة أشهر

أوصت الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) المواطنين الروس الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19" بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا بعد بضعة أشهر من تعافيهم.

وقدمت الهيئة الروسية مثل هذه التوصيات يوم 28 مايو الجاري على موقعها الإلكتروني الرسمي، وقال الموقع:" إن من تعافوا من "كوفيد – 19" تتطور لديهم مناعة ضد هذا المرض. إلا أنه من غير المعلوم إلى حد الآن كم من الوقت ستدوم تلك المناعة وكيف تحمي الإنسان من إصابات جديدة بفيروس كورونا، أما اللقاح الروسي فيضمن الوقاية الجيدة"، وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم، لكن تلك الحالات نادرة جدا ويصيب الفيروس من لم يتلقوا جرعة ثانية ضد اللقاح أو يتقيدوا بإجراءات احترازية، مع ذلك فإن الذين يصابون بفيروس كورونا بعد التطعيم يتحملون المرض بشكل خفيف ومن دون مضاعفات، وفقا لروسيا اليوم.

هيئة تنظيمية أوروبية توافق على لقاح "فايزر" لأعمار 12 الى 15 عاما

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالتوسع في استخدام لقاحات فيروس كورونا التي تنتجها شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، بحيث تشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

وتأتي توصية الوكالة الأوروبية للأدوية، بعد صدور توصيات مماثلة اتخذتها السلطات التشريعية في كندا والولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث تقترب الدول الثرية ببطء من تحقيق أهدافها المعلنة فيما يتعلق بتطعيم البالغين، وتتطلع إلى تحصين أكبر عدد ممكن من مواطنيها باللقاحات، وفقا لروسيا اليوم.