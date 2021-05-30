احرص على تناوله.. أفضل 9 أنواع من الشاي لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الشاي أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم, حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، لذا يحرص الكثير على تناوله يوميا.

وعندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فهناك العديد من أنواع الشاى التى تساعد جسمك على حرق المزيد من الدهون، ما قد يعزز من إنقاص الوزن، نذكرها لكم وفق ما أورد موقعا "healthline" و"eatthis".

- الشاي الأخضر:

من أشهر أنواع الشاي الذي يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، كما إنه أحد أكثر أنواع الشاي فعالية لفقدان الوزن.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008، اتبع 60 شخصًا يعانون من السمنة نظامًا غذائيًا موحدًا لمدة 12 أسبوعًا أثناء شرب الشاي الأخضر.

على مدار الدراسة، فقد أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر (3.3 كجم).

وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا قد لاحظوا انخفاض كبير في الوزن ودهون الجسم ومحيط الخصر، مقارنة بالآخرين.

- الشاي الأسود:

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 111 شخصًا أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا لمدة ثلاثة أشهر زاد بشكل كبير من فقدان الوزن وتقليل محيط الخصر، مقارنة بتناول المشروبات الأخرى، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفلافون، وهو نوع من الأصباغ النباتية ذات الخصائص المضادة للأكسدة.

- الشاي الأبيض:

الشاي الأبيض له نكهة مميزة مختلفة تمامًا عن أنواع الشاي الأخرى، فضلا عن أنه يساعد في تحسين صحة الفم، وقتل الخلايا السرطانية

كما تشير الدراسات أن يحتوي الشاي الأبيض على مضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن ونسبة الدهون في الجسم.

- شاي الأعشاب:

تشمل أصناف شاي الأعشاب شاي الزنجبيل، وشاي ثمر الورد وشاي الكركديه، فقد وجدت بعض الدراسات أن شاي الأعشاب قد يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون.

- شاي الرويبوس:

مصنوع من أوراق نبات "الشجيرة الحمراء"، التي تزرع في منطقة Cederberg الصغيرة بجنوب إفريقيا.

وما يجعل شاي الرويبوس مفيدًا بشكل خاص لعملية الأيض هو مركبات الفلافونويد، ووفقًا للباحثين الجنوب أفريقيين، فإن البوليفينول والفلافونيدات الموجودة في النبات تمنع تكوين خلايا دهنية جديدة بنسبة تصل إلى 22%، بالإضافة إلى ذلك ، فإن مذاقه حلو بشكل طبيعي ، لذلك لن تحتاج إلى إضافة السكر، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة طبيعية.

- شاي النعناع:

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة طب الأعصاب وجراحة العظام أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول هذا الشاي، استطاعوا إنقاص أوزانهن بشكل كبير، بالإضافة إلى تحسين جودة النوم.

- شاي الشمر:

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية لعام 2015، يحتوي شاي الشمر على العديد من الخصائص التي تساعد في مكافحة الالتهابات، كما أنه يساهم أيضا في خسارة الوزن.

- شاي الكركديه

هذا الشاي يمكن أن يساعدك على التخلص من دهون الجسم، ووفقًا لدراسات عديدة تساهم مركبات الفلافونويد والمركبات الأخرى الموجودة في نبات الكركديه على مقاومة الانتفاخ ودهون البطن.

- شاي ماتشا:

أظهرت الدراسات أن تناوله يمكن أن يعزز تكسير الدهون، ومنع تكوين الخلايا الدهنية، خاصة في منطقة البطن، لذا احرص على تناوله إذا كنت ترغب في فقدان الوزن.