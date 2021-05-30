خبراء يتوصلون إلى نوع دواء التهابي يمنع المضاعفات الشديدة لـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشفت تجارب سريرية أن عقارا مضادا للالتهاب يحمل اسم "كولشيسين" فعال في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حدوث مضاعفات من جراء المرض، وفقًا لموقع medicalxpress.

في مؤتمر صحفي في يناير الماضي، أعلن معهد مونتريال لأمراض القلب عن نتائج مقنعة إكلينيكيًا حول فعالية الكولشيسين في علاج COVID-19 ، ولكن في ذلك الوقت لم يتم تقديمها لمراجعة الأقران عبر النشر في مجلة علمية.

تم الحكم على هذه النتائج على أنها ليست ذات دلالة إحصائية من قبل المعهد الوطني للتميز في الخدمات الاجتماعية في كيبيك INESSS ؛ قرر علماءها أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يتمكنوا من التوصية باستخدام الكولشيسين على نطاق واسع لـ COVID-19

ويوضح الدكتور جان كلود تارديف- مدير مركز أبحاث معهد مونتريال للقلب وأستاذ في كلية الطب في جامعة مونتريال، أن الكولشيسين يمنع المضاعفات الشديدة بنحو 25 بالمائة للمرضى في المنزل الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 من خلال أشعة البي سي آر، والذين لديهم عوامل تعرضهم لخطر الاستشفاء أو الوفاة.

وأشار إلى أن هؤلاء المرضى لا يقل عمرهم عن 40 عامًا والذين يعانون إما من السمنة أو السكري أو أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وما شابه.

وشدد على أنه لا ينبغي أبدًا إعطاء الكولشيسين قبل إجراء التشخيص، موضحًا أنه ليس مضادًا للفيروسات، لكنه دواء يمنع العاصفة الالتهابية، التي يجب الحد منها في وقت مبكر من مسار COVID-19 قبل ظهور المضاعفات .

وأفاد بأنه يجب أخذ الكولشيسين في الاعتبار عند المرضى المعرضين لخطر حدوث مضاعفات.

في يناير 2021 اتفقت لجنة السلامة في الدراسة - التي تضم باحثين من جامعة هارفارد ، وعميد سابق للطب وأخصائي في علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية - بالإجماع على أنه يجب إعطاء الكولشيسين على الفور، علاوة على ذلك ، يعد الكولشيسين حلاً مثيرًا للاهتمام للبلدان التي يكون فيها الوصول إلى لقاح COVID-19 أكثر صعوبة، فيمكن أن يكون هناك استخدام على نطاق واسع في الهند، على سبيل المثال، حيث يكون الوضع أكثر إشكالية.