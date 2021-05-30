في ذكرى وفاته.. قصة رحيل ابنة حسن حسني الذي أثر على حالته النفسية آخر 7 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

365 يوما مروا على وفاة الفنان الكوميديان حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 30 مايو 2020، إثر تعرضه لأزمة قلبية، ترك خلفها إرثا كبيرا من الأعمال الفنية.

الفنان الساخر، أفنى مشواره الفني، مُخلص للضحكة، وإسعاد جماهيره أمام الشاشة، إلا إنه عانى أشد المعاناة خلف الشاشات، خاصة تلك التي بدأت قبل وفاته بـ7 سنوات، تحديدَا في مارس 2013، بعدما رحلت ابنته رشا عقب صراع مع السرطان.

أصعب أيام حياته، بل سنين مريرة عاشها الراحل، منذ لحظة دفن ابنته، التي انتصر عليها السرطان، رغم محاولات الأخير في إنقاذها، ظل يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى إحدى المستشفيات الكبيرة بألمانيا، إلا أن الأمر كان دون جدوى، فكان الرد بأن الحالة حرجة، ولا فائدة من العلاج، لتلفظ ابنته أنفاسها الأخيرة في نفس اليوم، 21 مارس 2013 بمرض سرطان الغدد، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالشروق، وتتركه 7 سنوات من الحزن والمعاناة، قبل أن ينتقل إليها العام الماضي.

7 سنوات من الوجع

وعانى الفنان الراحل الكبير من الوجع والألم بوفاة ابنته، فخلال وداعه لها في الجنازة التي خرجت من مسجد مصطفى محمود، لم يتمكن الفنان من السير حتى ظهر في الصور التي التقطت له حينها، استعانته ببعض الأشخاص بجانبه، حتى يستطيع تكملة سيره لتوديع ابنته الوداع الأخير، وأصيب حينها بحالة من الصراخ والبكاء الهستيري، ودفنت بمقابر الأسرة في طريق الفيوم.

وفي وقت وفاة ابنته كان يؤدى دوره بمسلسل «مزاج الخير»، وتحامل على نفسه رغم انهياره وحالته النفسية الصعبة، واستكمل دوره، وكان يفكر في عمل عمرة لابنته قبل وفاتها.

حكاية أمنية حسن حسني للموت

«عاوز أشوفك يا بنتي»، كانت تلك كلمات الفنان الكبير الراحل حسن حسني، حينما تذكر ابنته رشا، في أثناء تكريمه الأخير بنقابة المهن التمثيلية.