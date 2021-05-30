في ذكرى رحيله.. حسن حسني في عيون زوجته: كان كوميدي في البيت.. وأنا مراته الثالثة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام مضى على رحيل الفنان حسن حسني، الذي توفي في 30 مايو عام 2020، عن عمر ناهز الـ89 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية، تاركًا العديد من الأعمال التي حُفرت في الذاكرة وتعلق بها الكثيرين، على الصعيد السينمائي والتلفزيوني والمسرحي.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس علاقة الفنان حسن حسني بزوجته السيدة ماجدة حميدة.

عرف عن الفنان حسن حسني، أنه له طابعا خاصا بعيدًا عن الوسط الفني وطقوسه؛ إذ كان من ضمن الفنانين الذين حاولوا خلق مساحات من الخصوصية بعيدا عن الأضواء والشهرة، فيما يتعلق بحياته الشخصية.

بالرغم من النجومية الساحقة التي حققها الفنان الراحل حسن حسني، إلا أنه حاول إبعاد عائلته بقدر الإمكان عن وسائل الإعلام.

وقلما ظهرت السيدة ماجدة حميدة، زوجة الفنان الراحل حسن حسني، برفقته في المناسبات، لكنها أذهلت الجمهور حينما ظهرت معه في فعاليات مهرجان شرم الشيخ السينمائي الذي كرم خلاله قبل أعوام من وفاته.

لفتت زوجة الفنان النظر إليها؛ إذ بدت كسيدة مصرية عادية محجبة، واتسمت بالبساطة والرقي كزوجها.

حسن حسني في عيون زوجته ماجدة: كان كوميدي في البيت

وتحدثت السيدة ماجدة حميدة، أرملة الفنان الراحل حسن حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على شاشة «النهار»، عن كواليس علاقتها به، قائلة: «هو مكانش بيحب ظهوري أوي وأنا مكنتش متمسكة أوي بكدا».

كانت السيدة ماجدة حميدة هي الثالثة ولديها منه ابن وابنة؛ إذ سبق وتزوج من سيدة وتوفيت ولديه منها ابنتين، ثم تزوج أخرى وتوفيت أيضا ولديه منها ولد.

وأوضحت زوجة الفنان الراحل: «كان كوميدي في البيت وكان عنده دقة ملاحظة كبيرة كانت بتقلب تريقة على أولاده وأحفاده اللي منعرفش هيعملوا إيه بعد رحيله».

وعن كواليس الفنان وحياته الفنية داخل المنزل، قالت ماجدة حميدة: «كان بيقدر يتقمص كل الأدوار التي يترشح لها، والأستاذة أنعام محمد علي قالتلي جوزك أعظم ممثل أنجبته مصر، بس هو مش بيرضى يعمل بروفات وأول ماييجي يتقمص الشخصية بسرعة كبيرة، وكان بيخضني».