هبة مجدي وسط الأشجار في أحدث ظهور لها.. ومتابعيها: «أنتي حامل؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت هبة مجدي أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بفستان منقوش وسط الأشجار، وانهالت تعليقات متابعيها، الذي جاء أبرزها: «الجمال عدى الكلام، أجمل حاجة جت مصر» وتسائل بعض متابعيها عن حملها: «انتي حامل، شكلك حامل».

هبة مجدي توجه رسالة للسيدات في اليوم العالمي للمرأة

وحرصت الفنانة هبة مجدي على توجيه رسالة للسيدات في اليوم العالمي للمرأة عبر حسابها على «انستجرام»: «في اليوم العالمي للمرأة، ومن قلب التصوير والشغل والتعب، كل سنة وأنتِ ست قوية ناجحة، بتقدري على حاجات محدش بيقدر يعملها غيرك».

هبة مجدي تستعيد ذكريات خطوبتها على محمد محسن

وفي يناير الماضي، استعادت هبة مجدي عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، ذكريات أيام خطبتها على الفنان محمد محسن.

ونشرت هبة عددًا من الصور مع متابعيها، أثناء الاحتفال، التي ظهرا خلالها في أثناء عرض مسرحية «ليلة من ألف ليلة»، وسط فريق العمل برفقة الفنان يحيى الفخراني.

قصة حب هبة مجدي وزوجها محمد محسن

كان اللقاء الأول بين الثنائي في دولة الأردن عام 2012، حينما ترشحا كأفضل مطرب وفنانة عن أعمالهما، ومن ثم تجدد اللقاء بعدما ترشحت لبطولة مسرحية «ألف ليلة وليلة»، أمام الفنان يحيى الفخراني، وبدأ يتعرفا على بعضهم البعض ويتقربا بشكل أكثر، وتكللت قصة حبهما بالزواج والذي كان شاهدًا عليها الدكتور يحيى الفخراني اللذان يعتبرانه الأب الروحي لهما، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلاميين، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما دهب.

وخلال رمضان قبل الماضي، لفتت الفنانة هبة مجدي الأنظار في مسلسل «فرصة تانية» مع الفنانة ياسمين صبري، بدور الزوجة التي تحولت شخصيتها تبعًا للأحداث، واستطاعت أخذ حقها من زوجها الذي كان يسيء معاملتها.