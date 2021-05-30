طريقة عمل الجمبرى المقلي.. بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - يعتبر الجمبرى من الأكلات التي يفضل البعض تناولها لعدة أسباب منها فوائده التي لا تحصى، بالإضافة إلى مذاقه الرائع، خاصة الجمبري المقلي، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الجمبرى المقلي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الجمبرى المقلي

المكونات الأساسية

جمبرى وسط.

ثوم.

ليمون.

ملح.

فلفل.

كمون ناعم.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

زيت.

كركم .

كاري.

بودرة ثوم.

طريقة عمل الجمبرى المقلي بالخطوات

بلي الجمبرى بالملح والفلفل والكمون والثوم وعصير الليمون.

قلبي الجمبري في خليط الدقيق والنشا والتوابل والقليل من الماء.

اقلي الجمبري في الزيت وقدميه مع البقدونس.

فوائد الجمبرى المقلي

إنتاج الطاقة

يعتبر الجمبري المقلي مصدرا غنيا بالمعادن، مثل الزنك، والسيلينيوم، وهما من المعادن المهمة جدًا لتنشيط الإنزيمات وتنظيم عملها لإتمام العمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الجسم.

يساعد الزنك على تنشيط الإنزيمات الضرورية لإنتاج الطاقة، كما تعتمد بعض البروتينات في عملها على الزنك لتنظيم النشاط الجيني ودعم الجهاز المناعي.

فقدان الوزن

يساعد الجمبري على فقدان الوزن؛ لأنه قليل الدهون، ويعمل على زيادة الإحساس بالشبع، وبالتالي المساعدة في خسارة الوزن.

يعد الجمبري مصدرًا لليود، الذي يعد أحد أهم المعادن التي تدخل ضمن تنظيم عمل ونشاط الغدة الدرقية، التي تنظم عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم، وتؤدي إلى زيادة أو فقدان في الوزن.

يحسن صحة البشرة والشعر

يحتوى الجمبري على مضادات للأكسدة تساعد في حماية البشرة وتعزيز صحة الجلد والوقاية من التجاعيد ومشكلات التقدم بالسن والشيخوخة، ويعد مصدر لـ«لأوميجا 3» والمعادن المهمة للحفاظ على صحة الخلايا، وانقسامها وتجددها مثل الزنك.

كما يحتوى الجمبرى على معدن النحاس المهم لمنع تساقط الشعر، الذي يساعد في الحفاظ على سماكة الشعر وكثافته.

يفيد صحة الدورة الدموية وخلايا الدم

الجمبري يدعم تكوين الخلايا الحمراء في الجسم، فهو غني بفيتامين أ المهم لتطوير خلايا الدم الحمراء، كما ينشط الجينات المهمة لتطوير الخلايا الجذعية، ويساعد الخلايا الحمراء في الوصول إلى الحديد الذي تحتاجه لنقل الأكسجين.

ومن فوائد الجمبري أنه يعد مصدرًا مهمًا لفيتامين ب12 المهم لخلايا الدم الحمراء والأعصاب.

مخاطر تناول الجمبرى المقلي

كونه مصدر عالي بالكولسترول، يمكن تناوله بحذر لمن يعانون أمراض القلب والشرايين

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية السمك التي تظهر أيضًا عند تناول الجمبري.

تجنب تناول الجمبري إذا كانت تفوح منه رائحة تشبه الأمونيا؛ لأن ذلك يدل على نمو بكتيري في داخل الجمبري.

نصائح للتخلص من زيت قلي الطعام

تبريد زيت الطهي قبل الإمساك به، يجب ترك زيت القلي يبرد تمامًا قبل التخلص منه.

لا ترفع الأواني الثقيلة المليئة بالزيت الساخن أو تصب الزيت الساخن في سلة المهملات.

اعتمادًا على كمية الزيت الساخن لديك ، قد نحتاج إلى الانتظار بضع ساعات حتى يبرد.

الابتعاد عن صب الزيت في الحوض، لأنه سيؤدي في النهاية إلى سد الأنابيب.

وضع الزيت في سلة المهملات.