طريقة عمل البيتزا بالفراخ بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نقدم لكِ طريقة عمل البيتزا بالفراخ، على طريقة الشيف شربيني، في برنامجه «الشيف»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البيتزا بالفراخ

كيلو دقيق

كوب زبادي

3 ملعقة لبن بودرة

3 ملعقة زيت عباد الشمس

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

رشة سكر

رشة زعتر

ماء

بصل

ثوم

صدور دجاج

فلفل الوان

الصلصة

طماطم

ثوم

زعتر

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة تحضير بيتزا الدجاج

ازيلي الجزء العلوي من الطماطم وافتحي قشرتها باستخدام سكينة.

ضعي الطماطم في ماء ساخن مدة عشر دقائق ثم ارفعيها وضعيه في ماء بارد ثم قشريه.

ضعي ثوم مفروم في طاسة بها زيت واتركيه حتى يحمر.

ضيفي صلصة الطماطم والطماطم المقشرة بعد تقطيعها واتركيها لتتسبك مع ملح وفلفل ورشة زعتر.

ضعي بصل وثوم مفورم في طاسة بها زيت على النار وقلبيه حتى يحمر.

ضيفي قطع صدور الدجاج مع زعتر وملح وفلفل وقلبيه حتى يتغير لونه ثم ضيفي فلفل ألوان.

افردي العجينة في الصينية وادهنيها بالصلصة وضعي عليها خليط الدجاج وزيتون شرائح وجبنة مبشورة وجبنة موتزاريلا.

طريقة عمل صلصة البيتزا بخطوات بسيطة وسهلة

المكونات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

صلصة طماطم.

طماطم كونكاسيه مكعبات.

زعتر.

سكر أبيض.

طريقة التحضير

ضعي طاسة على النار بها زيت زيتون.

تشويح الثوم في زيت الزيتون ثم إضافة الطماطم والصلصة.

وضع قليل من السكر مع قليل من الزعتر وتركه حتى الغليان.

طريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية

المكونات

علبة من الطماطم المهروسة، أو 3 حبات من الطماطم الطازجة والمفرومة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

حبة متوسطة الحجم ومفرومة من البصل.

فصان مهروسان من الثوم.

رشة من الملح. رشة من الأوريغانو أو الزعتر المجفف.

رشة من الريحان المجفف.

رشة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

وضع زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم على نار، واضافة عليها البصل وتحريكه وتركه حتى يذبل.

إضافة الثوم المهروس.

إضافة معجون الطماطم وتحريكه جيدا.

إضافة الملح إلى المكونات.

ترك الطماطم على نار متوسطة لمدة نصف ساعة.

ترك المكونات لتبرد لمدة خمس دقائق.

وضعها في الخلاط الكهربائي لكي تصبح كريمية القوام، ثم وضعها على نار هادئة مدة عشر دقائق أخرى.

إضافة باقي البهارات على الصلصة وملاعق زيت الزيتون وتحريكها جيدا، ثمّ تركها جانبا لتبرد تماماً وتصبح جاهزة للاستخدام أو للاحتفاظ بها في البراد لحين الحاجة في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

طريقة عمل صلصة البيتزا بمعجون الطماطم

المكونات

نصف كوب معجون طماطم.

ربع كوب زيت زيتون.

2 فص ثوم مفروم ناعم‏.

نصف معلقة كبيرة إكليل الجبل مجفف‏.

نصف معلقة كبيرة أوريجانو‏.

نصف معلقة كبيرة ريحان مجفف.

ربع معلقة كبيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة التحضير

وضع كوبا ونصف من الماء في وعاء، وإضافة معجون الطماطم وزيت الزيتون.

خلط المزيج حتى التجانس وترك الوعاء جانبا حتى تتداخل النكهات.

فرد الصلصة على وجه عجينة البيتزا.