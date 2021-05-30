طريقة عمل الفطير المشلتت.. الفلاحي والصعيدي والتفاح المكرمل في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الفطير المشلتت، من أكثر أنواع الفطائر التي يفضلها الكثيرون، خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في كل محافظات مصر في إعداده بطرق مختلفة.

وإليكي سيدتي طرق عمل الفطير المشلتت في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الفطير المشلتت الفلاحي

3 كيلو دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ملح.

1/4 كيلو سكر ناعم أبيض.

ماء دافئ للعجن.

زيت.

زبدة فلاحي.

سمن بلدي.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

- في وعاء كبير وعميق، اخلطي الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر.

- ضيفي الماء، واعجني جيدًا، حتى يصبح سُمك العجين متماسكًا.

- قطعي العجين لقطع، واتركيها نصف ساعة أو ساعة.

- ادهني العجين بالزيت، ثم افرديها على صينية مسطحة بها خليط من الزبدة والسمنة.

- ضعي خليط الزبدة والسمن، بالعجين المفلرود، واطويه جيدًا، ثم افرديه بالنشابة.

- ادخليه الفُرن على حرارة عالية حتى ينضج.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدي

عسل أبيض للتقديم.

عسل أسود للتقديم.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

ماء للعجن.

سمنة.

طريقة تحضير الفطير المشلتت بالسمن البلدي

- في العجان يخلط الدقيق مع السكر والملح لمدة 10 دقائق، ثم تترك فترة، ويرفع العجين ثم يدهن بالسمن.

- تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك لمدة 10 دقائق، وفي صينية الفرن المدهونة سمنة أيضا توضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج.

الفطير المشلتت الصعيدي

مقادير الفطير المشلتت الصعيدي

ماء للعجن

قشطة

سمنة للفرد

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدى

- في وعاء تخلط المكونات حتى الحصول على عجينة، وتفرد وتدهن بالقشطة والسمنة وتطبق ثم تترك لترتاح مرة أخرى.

- تفرد العجين وتدهن الوجه بالقشطة والسمنة، وتوضع في صينية بالفرن حتى تمام النضج تقطع وتقدم.

الفطير المشلتت بالتفاح المكرمل

مقادير الفطير المشلتت بالتفاح المكرمل

3 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

ماء للعجن.

سمنة.

زيت للدهن.

مقادير الحشو

تفاح.

سكر.

قرفة ناعمة.

للتقديم:

عسل نحل.

قشطة بلدي.

طريقة تحضير الفطير المشلتت بالتفاح المكرمل

- يخلط الدقيق والسكر والملح.

- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لترتاح.

طريقة تحضير الحشو

- يوضع السكر على النار.

- يضاف القليل من الزيت.

- تضاف قطع التفاح وتقلب مع خليط السكر.

- تضاف القرفة ويقلب كل الخليط.

- تدهن كرات العجينة بالزيت وتفرد بالنشابة جيدًا.

- تضاف السمنة السائحة على العجينة وتطبق من الأطراف.

- يوضع خليط التفاح بعد أن يهدأ وتطبق العجينة على الحشوة.

- تبطط الفطيرة المحشية بالأيدي.

- تسوى في طاسة في القليل من الزيت.

- تقلب على الوجه الآخر لتمام النضج.

- تقدم مع عسل النحل والقشطة البلدي.