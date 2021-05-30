لماذا قد يسبب لك النوم على الأريكة مشاكل صحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل وقعت يوماً تحت تأثير تلك القيلولة على الأريكة؟.. حين تشعر بالنوم ببطء، وأنت تستمتع بمشاهدة فيلم جميل، فهذا الأمر يسبب مشاكل صحية نوردها لكم على النحو التالي، وفقا لموقع"brightside".

- الأريكة متسخة:

للأريكة قدرة مذهلة على جمع الكثير من الغبار، بالإضافة إلى أن كل الضيوف يجلسون عليها أيضاً، ونترك عليها مخلفاتنا التي نجلبها، ويمكنك تنظيفها بالمكنسة الكهربائية بانتظام، لكن حتى مع هذا الحل، سيكون من المستحيل التخلص من جميع الجراثيم، ومسببات الحساسية والبكتيريا والعفن والغبار، التي ستثير لديك حتماً ردود فعل تحسسية.

- وضعية نوم خاطئة:

من الواضح أن عمودك الفقري يكون في وضع غير مستقيم عندما تنام على الأريكة، فبغض النظر عن مدي حداثة تصميمها وطرازها، فهي مخصصة فقط من أجل الجلوس وليس للنوم لفترات طويلة.

وبشكل عام، تحتوي الأرائك على هياكل غير مناسبة للنوم بشكل صحيح، مما يعني أنها ستكون مصدراً للأوجاع والآلام، والمثير للدهشة أن النوم على الأرض ليس مضراً مثل النوم على الأريكة.

- تكون محاطاً بالكثير من مصادر الإزعاج:

عادة ما تكون الأريكة موضوعة في غرفة المعيشة، بالقرب من جهاز التلفزيون ومصابيح الإضاءة، وبالتالي يمكن لضوء خفيف منبعث من شاشة تلفازك، يمكن أن يكون من مسببات شعورك بالتعب العام، كما أن أصواته ستشتت انتباهك حتى لو لم تلاحظ ذلك في البداية، ولكن هذا الإرهاق الخفي يتراكم بالتدريج.

- هيكل الأريكة غير مريح:

لا يبدو أن كل تلك الزخارف الصغيرة أو الطيات الظاهرة على سطح الأريكة ملحوظة، حيث يمكنها أن تساهم بشكل كبير في قلة نومك، بالإضافة إلى ستقيد حرية حركتك أثناء النوم، وبالتالي في صباح اليوم التالي، ستشعر بألم شديد في الظهر أو الرقبة.