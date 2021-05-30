دراسة جديدة.. كورونا يفاقم من معدلات النوبات القلبية لدى الأفراد المصابين بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كشف بحث جديد أجرته مؤسسة FH. ونشر في المجلة الأمريكية لأمراض القلب الوقائية، أن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الوراثي أو أمراض القلب أو كليهما إضافة إلى الإصابة بكورونا أصيبوا بنوبات قلبية أكثر عن غيرهم، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

هذه الدراسة من قاعدة بيانات الرعاية الصحية الوطنية لمؤسسة FH هي الأولى التي تظهر ارتفاع معدلات النوبات القلبية في العالم الحقيقي، تؤكد أيضًا بشكل مهم أن COVID-19 يزيد من معدلات النوبات القلبية لدى الأفراد المصابين بمرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي.

أجرت مؤسسة FH تحليلًا لـ 55412462 فردًا، وقسمت المجموعات إلى ستة مجموعات متطابقة بما في ذلك FH المشخص، و FH المحتمل، و ASCVD ، مع وبدون عدوى COVID-19 كما هو محدد بواسطة رمز U07.1 ICD-10). وجد الباحثون أن معدلات النوبات القلبية كانت الأعلى لدى أولئك الذين تم تشخيصهم بكورونا ووجود FH المشخص أو FH المحتمل مع ASCVD المعروف.

وقالت كيلي مايرز- مؤلفة الدراسة ورئيس قسم التكنولوجيا في مؤسسة FH إن هذه النتائج مهمة لأن هذه البيانات تؤكد أهمية فهم ما إذا كان الأفراد يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الكامنة أو ارتفاع الكوليسترول الوراثي عند علاج عدوى COVID-19 أو التفكير في التطعيم.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة لها آثار مهمة على الأفراد الذين يعانون من فرط نمو الدم الذين لم يتم تشخيصهم، أصيب الأفراد "المحتملون FH" المصابون بـ ASCVD الموجود مسبقًا والذين أصيبوا بكورونا بنوبات قلبية بمعدل سنوي أكبر بسبع مرات من نظرائهم الذين لم يصابوا بالفيروس.

وحدثت أعلى معدلات النوبات القلبية لدى الأفراد المصابين بكورونا الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا وتم وضع علامة عليها بواسطة نموذج FIND FH على أنها FH محتملة.