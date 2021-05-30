موديلات جمبسوت ضيّق لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 01:34 مساءً - أصبحت صيحة الجمبسوت من صيحات الموضة الرائجة بين الكثير من الفتيات في الآونة الأخيرة؛ لِما تتمتع به من أناقة وعصرية، ولِما توفره أيضاً من سهولة وراحة في أثناء الحركة.

ونظراً لرواجها اللافت؛ أبدع المُصممون في تقديم تصميمات وموديلات متنوعة للجمبسوت، ليناسب مختلف الأذواق.

في هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل موديلات جمبسوت ضيق لصيف 2021 من أشهر الماركات العالمية؛ لإطلالة راقية وأنيقة.



جمبسوت ضيق من شانيل «Chanel»

جمبسوت ضيق من شانيل Chanel



قدمت ماركة شانيل «Chanel» العديد من التصميمات الراقية والأنيقة للجمبسوت، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق، لجمبسوت ضيق صُمِّم من القماش الأسود المُطرَّز بالترتر.

وجاء تصميم الجمبسوت بأكمام طويلة ورقبة ذات تصميم على شكل حرف «X»، مع بنطال ضيق وحزام على الخصر صُمِّم من المعدن الذهبي.

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جمبسوت ضيق من إليزابيتا فرانشي «Elisabetta Franchi»

جمبسوت ضيق من إليزابيتا فرانشي Elisabetta Franchi



لإطلالة أكثر أناقة ورقياً؛ قدمت ماركة إليزابيتا فرانشي «Elisabetta Franchi» جمبسوت ضيقاً أنيقاً، صُمِّم باللون الأرجواني الفاتح، بتصميم الكب جاء مُطرَّزاً بورود من الريش والترتر، مع بنطال ذي تصميم ضيق عند الخصر والأرداف، وواسع على الأطراف.

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جمبسوت ضيق من «Xuly Bet»

جمبسوت ضيق من Xuly Bet



لإطلالة عصرية تلفت الأنظار؛ قدمت ماركة «Xuly Bet» الجمبسوت الضيق بتصميم غير تقليدي، حيث صممت جمبسوت ضيقاً بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف «V»، وسحّاب أمامي على الصدر والبطن، مع بنطال ضيق ذي جيوب جانبية ذات سحّاب للإغلاق.

ويُمكن اعتماد الجمبسوت مع قميص أبيض ذي ياقة عريضة وحزام أسود من الجلد على الخصر، أو من دون حزام؛ لإطلالة أكثر بساطة.

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جمبسوت ضيق من بيلمان «Balmain»

جمبسوت ضيق من بيلمان Balmain



لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية؛ قدمت ماركة بيلمان «Balmain» الجمبسوت الضيق بتصميم راقٍ وجذاب.

وصُمِّم الجمبسوت باللون الأخضر النيون وبأكمام طويلة مع أكتاف عريضة مرفوعة، أما البنطال فجاء بتصميم ضيق بقصّة الشارلستون، مع تنورة قصيرة على الخصر بتصميم الكشكش جاءت بشق أمامي؛ لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة.

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