Cool Denim الدنيم لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 01:34 مساءً - ليس هناك أفضل من قماش الدنيم لتتألقي في إطلالاتك الصيفية وتمنحي نفسك شعوراً بالانتعاش والحيوية. هو قماش عصري، دخل في تصميم الكثير من الأزياء العملية والأنيقة في وقت واحد، كما أنه لا يغيب عن خزانة أي سيدة مهما اختلف ذوقها أو نمط أزيائها.

بيروت | رولا زعزع عيّاد Roula Zaazaa Ayad

A Brief History

ظهر قماش الدنيم للمرة الأولى في مدينة نيم الفرنسية Nîmes حيث بدأ الخيّاطون بحياكة القطن بأسلوب فريد يُنتج نسيجاً قوياً مؤلفاً من خيوط خارجية باللون الأزرق أو الكلي وخيوط داخلية باللون الأبيض، وهو ما نراه لغاية اليوم في تصاميم السترات والسراويل المصنوعة من الدنيم والتي تكون عادة بيضاء من الداخل.

ومن أوروبا، انتقل الدنيم إلى أميركا عن طريق رجل الأعمال الألماني ليفي ستروس Levi Strauss الذي غادر مسقط رأسه بوتنهايم عام 1851 إلى مدينة نيويورك حيث كان شقيقه يملك متجراً لصناعة الأنسجة. وبعد عامين على اكتسابه الخبرة، انتقل ليفي إلى سان فرانسيسكو حيث أسس فرعاً خاصاً به من متجر العائلة وحقّق أرباحاً كثيرة خاصة أن تلك الفترة شهدت فورة في تنقيب مناجم الذهب ما أدى إلى زيادة الطلب على الملابس العملية التي يمكن أن تصمد أمام التلف.

وفي العام 1873، دخل ليفي شتراوس في شراكة مع أحد زبائنه جاكوب دبليو ديفيس، وهو خياط من مدينة رينو بمدينة نيفادا، واستطاعا معاً الحصول على براءة اختراع أميركية لعلامتهما التجارية Levi’s&Strauss، والتي بدأت بإنتاج الدنيم على نطاق واسعة...

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The Rise of Designer Denim

مع بداية الثمانينات استطاع قماش الدنيم أن يدخل إلى عالم الموضة من بابها الواسع. فبدأ الكثيرون من مصممي الأزياء يقدّمونه على تصاميم متنوّعة وعصرية، وبدأت النجمات يرتدينه في حفلاتهن وخروجاتهن النهارية، حتى عُرفت تلك الحقبة بعصر الدنيم الفاخر. ثم جاءت حقبة التسعينيات لتحمل معها وجهاً آخر من ثقافة الدنيم إذ راج آنذاك الدنيم بقصّته الفضفاضة والتي ساعدت في انتشارها فرق البوب الغنائية، كما ظهرت في تلك الحقبة أيضاً تصاميم الأحذية المصنوعة من الدنيم.. واستمر قماش الدنيم بدخول عالم الموضة وإثبات مكانته فيها إلى يومنا هذا. وفي مجموعات ربيع وصيف 2021، برز الدنيم بتصاميم متنوّعة وقصّات سراويل الجينز المميّزة والتي تُحاكي مختلف الأذواق والشخصيات.

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Denim on Denim

هي ليست بالصيحة الجديدة، حيث أننا رأينا إطلالات الدنيم الكاملة في مواسم سابقة، وها هي تبرز في مجموعات ربيع وصيف 2021 بأسلوب عصري ولافت. بإمكانك أن تتألقي بطقم مصنوع من قماش الدنيم، مؤلفاً من سترة وسروال أو تنورة، كما بإمكانك أن ترتدي قميص الجينز مع سراول من القماش نفسه. وإذا كنت تعشقين الإطلالات المونوكروم ذات اللون الأحادي، فما عليك سوى أن تنسّقي إكسسواراتك من القماش نفسه.

Patterned Jeans

سواء كنت من اللواتي يبحثن عن إطلالة جريئة أو تفضلين الإطلالات البسيطة والكلاسيكية، فإن الجينز المطبّع يجب أن لا يغيب عن خياراتك في هذا الموسم. رأينا الجينز بطبعات مختلفة، منها الأقمشة الملوّنة التي دخلت في تصميمه، ومنها الرسوم والتطريزات التي أضفت مزيداً من الحركة واللمسات العصرية عليه. ولكي تحصلي على خيارات أنيقة مع هذا التصميم، نسّقي معه إكسسوارات هادئة وبلون واحد كي لا تبدو إطلالتك صاخبة.

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The Baggy Pants

هو من التصاميم العملية التي تُفضّلها الفتيات الشابات. إذا كنت صاحبة قوام ممشوق ونحيل فإن هذا التصميم سيناسبك بالتأكد. أما إذا كنت صاحبة قامة قصيرة وجسم ممتلئ، فننصحك بالابتعاد عن هذه القصّة لأنها ستجعلك تبدين أكثر امتلاء. يتناسب جينز الـBaggy مع توب قطنية أو قميص، وبإمكانك أن تنتعلي معه حذاء رياضياً لتزيدي من حيوية إطلالتك.

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