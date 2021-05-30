كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 01:34 مساءً - تُعتبر النجمة نادين نجيم واحدة من أكثر النجمات في الوطن العربي أناقةً ورُقِيّاً، وتختلف إطلالاتها في المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال؛ فهي تظهر بإطلالة جديدة بين كل حين وآخر، وليست لها ألوان مُعينة أو إطلالة محددة؛ لأنها تُعتبر مصدر وحي بالنسبة لكثير من النساء، فإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تناسبك للسهرات المسائية أو المناسبات الرسمية؛ ففي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365. نت» مجموعة مختلفة من إطلالات النجمة نادين نجيم؛ لتستوحي منها إطلالتك.

مجموعة إطلالات مختلفة من نادين نجيم:

نادين نجيم ببدلة نسائية جذابة باللون الأبيض





نادين نجيم ببدلة نسائية جذابة باللون الأبيض - الصورة من حسابها على انستغرام

للمشاوير الخاصة بالعمل أو المناسبات الرسمية؛ اختارت نادين نجيم بدلة رسمية باللون الأبيض، واعتمدت نادين بليزر باللون الأبيض بياقة عريضة، مع بنطلون من القماش بأرجل واسعة باللون الأبيض، وحزام من القماش عند منطقة الخصر أبيض اللون، ولكي تضفي لمحة راقية، اختارت بروش كبيراً مع هذه الإطلالة، واعتمدت حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي.

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نادين نجيم ببدلة باللون الفضي

نادين نجيم ببدلة باللون الفضي - الصورة من حسابها على انستغرام

تفضل النجمة نادين نجيم ارتداء البدل الرسمية؛ لتضفي لمسة فاخرة على إطلالاتها، فاعتمدت نادين بدلة أنيقة من اللون الفضي، وقد نسَّقت بليزر بأكمام طويلة مع ياقة عريضة باللون الفضي، وصُمِّم البليزر بجيوب أمامية ذات أغطية عريضة مُرصَّعة بالخرز، وتوب أسود اللون مُرصَّع بالخرز، مع بنطال باللون الفضي.

نادين نجيم بفستان باللون الأخضر

نادين نجيم بفستان باللون الأخضر - الصورة من حسابها على انستغرام

ولأن نادين دائماً تعتمد الصيحات الجديدة؛ أعجبتنا هذه الإطلالة لكي تستوحي أناقتك منها، فاعتمدت نادين فستاناً برَّاقاً مُرصَّعاً من الأستراس باللون الأخضر، مع أكتاف بارزة طويلة، وقصّة ضيقة وصلت إلى حد الركبة، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.

نادين نجيم بفستان باللون الأصفر

نادين نجيم بفستان باللون الأصفر - الصورة من حسابها على انستغرام

لإطلالة نهارية راقية ومميزة تستطيعين أن تتألقي بها؛ اعتمدي هذا الفستان مثل نادين نجيم، المُصمَّم من القماش والدانتيل المُخرَّم بأكمام طويلة وياقة عريضة قصيرة، وصُمِّمت تنورة الفستان من طبقات الكشكش، مع قصّة مميزة من منطقة الخصر بحزام طويل بقماش الفستان.

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