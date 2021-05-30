عبايات ملونة لإطلالة عصرية في صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 01:34 مساءً - مع دخول الأجواء الحارة لفصل الصيف ترغب الفتيات بالطبع في ارتداء أجمل موديلات العبايات، وتحديداً الملونة منها، التي تتناسب أكثر مع خطوط الموضة باختلاف الموديلات والتصاميم التي تقدِّمها لنا علامات العبايات، واليوم نرصد لكُنَّ عدة أفكار لاعتماد العبايات الملونة من وحي مدونات الموضة.



شهد ناصر بعباية زهرية لمظهر أنثوي

شهد ناصر بعباية زهرية لمظهر أنثوي -الصورة من حسابها على الانستغرام





ظهرت المدونة واليوتيوبر الأردنية، شهد ناصر، في إطلالة أنثوية أنيقة بعباية زهرية مصممة بعدة طبقات بلون فاتح، وأكملت مظهرها بفستان أبيض وحذاء بكعب من الجلد لخيار يومي أنيق مناسب لمختلف الفتيات.

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حنان الحكيم بعباية بيضاء مزينة بالزهري

حنان الحكيم بعباية بيضاء مزينة بالزهري -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة أنثوية مميزة، تزينت البلوغر المصرية والإعلامية، حنان الحكيم، بعباية بيضاء مصممة من قماش الكتان ومزينة بقماش زهري في المنتصف وأطراف الأكمام، مع حقيبة من الجلد الزهري وحذاء شفاف مزين ببروش فضي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية لليدين لخيار مميز وبسيط.

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العباية الصفراء من خولة المراغي

خولة المراغي بالعباية الصفراء -الصورة من حسابها على الانستغرام





الأزياء الصفراء من القطع الأكثر رواجاً في ربيع وصيف 2021، لذا اعتمدت الإعلامية البحرينية، خولة المراغي، في أحدث إطلالاتها على عباية صفراء من قماش الشيفون الصيفي المصمم بتطريزات فضية جانبية، مع فستان أصفر بطبقات متداخلة مطرز باللون الفضي.

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عبايات بألوان حيادية من ملاك آل داود

ملاك ال داوود بعباية حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد المدونة والمؤثرة السعودية في وسائل التواصل الاجتماعي، ملاك آل داود، على عبايات الألوان الحيادية، لتكمل بها مظهرها بأسلوب مميز وأنيق، ومن أبرز الإطلالات المناسبة لفصل الصيف أطلت بعباية بنية مكملة بوشاح أبيض مطرز باللون البني في أطراف الأكمام والجانبين، مع حجاب بني بدرجة داكنة، وفي إطلالة أخرى اعتمدت العباية المفتوحة باللون الأبيض والمزينة بخطوط طويلة بدرجة الرمادي مع أكمام الفراشة، وزينت مظهرها بأساور رفيعة لليدين.

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حوراء اللواتي بعباية زرقاء

حوراء اللواتي بعباية زرقاء -الصورة من حسابها على الانستغرام





في إطلالة صيفية مميزة، تألقت الإعلامية العمانية ومقدمة البرامج التلفزيونية، حوراء اللواتي، بعباية من الشيفون الأزرق مصممة بدرجة فاتحة ومطرزة بالفصوص الصغيرة اللامعة باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء فضي بكعب، مع اكسسوارات فضية لليدين، وحقيبة بنية مطبعة لأناقة عصرية.

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