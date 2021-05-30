أحدث ملابس رياضية صيفية للرجال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 01:34 مساءً - بات الرجال في هذا العصر يبحثون عن الملابس ذات الطابع المريح والعملي؛ بسبب بقاء الواحد منهم معظم وقته خارج المنزل، حيث يتنقل من مشوار لآخر ومن عمل لآخر. وقد لاحظ مصممّو الأزياء هذا الموضوع، فقدّموا لهم أجمل التصاميم ذات الطابع الرياضي، التي تجمع بين الراحة والأناقة خلال هذا الصيف.





تصاميم وقصّات

كازابلانكا Casablanca





برزت الأقمشة القطنية أو الجينز، أو حتى تلك المضادة للمياه، وقد استخدمت في التصاميم، أما القصّات فقد استوحيت من مختلف أنواع الرياضة؛ كالجري، ركوب الخيل، السباحة، الملاكمة، وغيرها... لذلك ظهرت الابتكارات التي تتجلّى في السترات ذات الطابع الرياضي، البنطلونات القطنية الفضفاضة، الإكسسوارت التي شملت القبعات، والحقائب الكبيرة التي تتّسع لمختلف احتياجات النهار، وطبعاً الأحذية الرياضية ذات الطابع الفاخر والتصميم المبتكر.

بإمكان كل رجل اعتماد اللوك الرياضي لإطلالة كاملة، ويفضّل أن تكون للمشاوير الصباحية، أو أن ينسّق قطعة من هذه الصيحة كسترة أو حذاء مع ملابس أنيقة لإطلالة عصرية مبتكرة.

من المهم أيضاً تجنّب ارتداء الملابس الرياضية التي تناسب بعض الرياضات بشكل خاص في حين كان الشاب لا يمارسها بالفعل أو ذاهباً لمكانها؛ لأنه سيظهر بشكلٍ غير مناسب، كملابس رياضة كرة القدم مثلاً التي تصلح فقط في الملعب، هذا ويجهل كثيرون دور الملابس المهم في ممارسة الرياضة، سواء داخل النادي الرياضي أو خارجه، وهي قد تسهلها وقد تصعبها، لذا يجب اختيار ثياب الرياضة الأنسب؛ لأن الظهور خلال التدريب الرياضي بصورة جميلة أمر ضروري، غير أن معايير اختيار الملابس لا تخضع لمجاراتها الموضة فحسب، بل هناك معايير أخرى؛ منها أن تكون الحافز للاستمرار، ويتم اختيارها، كلّ حسب شخصيته، فهناك من يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة للشعور بالراحة وإخفاء العيوب، وهناك من يفضل الضيقة منها؛ لإظهار مفاتن الجسم أكثر، ولكن في جميع الأحوال يجب اختيار الملابس ذات القصّة المريحة، والتي تُظهر الجسم جميلاً وتمنحه الانتعاش.

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إيزابيل ماران Isabel marant



من الأفضل اختيار الأقمشة التي تحتوي على البوليستر والليكرا والسباندكس؛ لأنها تساعد الجسم على التنفس بشكل صحيح ولا تحبس العرق داخل الجسم، ويجب أن تحتوي على بولي بروبيلين وفايبر ماكس وسابليكس؛ لأنها تحافظ على درجة حرارة الجسم.

يمكن ارتداء الملابس القطنية أثناء ممارسة الرياضات الخفيفة، إذ تساعد في الحفاظ على البرودة، وفي حال كان هناك تعّرق كثيف تصبح الملابس القطنية ثقيلة على الجسم؛ لأنها تمتص العرق والرطوبة ولا تدفعهما إلى الخارج، كما يجب اختيار الملابس المناسبة لنوع الرياضة، ولا يستحسن ارتداء البنطلون الطويل عند ممارسة رياضة ركوب الدراجة والركض؛ لأنه يسبب الوقوع، والابتعاد عن الملابس الواسعة التي تتحرّك مع حركة الجسم عند ممارسة رياضتي اليوغا والبيلاتس، ويجب اختيارها ضيقة، بالإضافة إلى التركيز على الحذاء الرياضي المناسب وذي الكعب الذي يحتوي على السيليكون في داخله.

أما فيما يتعلق بألوان الملابس الرياضية، فمن المهم اعتماد الألوان الداكنة، كالأسود والكحلي والرمادي؛ لأنها تضفي أناقة وتوحي بجسم أنحف، ولإضفاء لمسة خاصة يمكن ارتداء الأحذية ذات اللون القوي، أو إدخال اللون الخفيف في التيشيرت، ومن الألوان التي يمكن إضافتها في الحذاء أو الجوارب أو التيشيرت الفوشيا والأصفر والبرتقالي.

إن ارتداء السراويل القصيرة يعطي الرجل راحة أكبر أثناء التمرين ولا يقيّد حركته، ولكن عند لبسه سروالاً قصيراً يجب الحذر من أن يمتدّ لتحت ركبته؛ لأنه سيجعله يشعر بعدم الراحة أثناء الحركة، وأفضل أنواع الشورتات أو السراويل التي يمكنه أن يرتديها هي التي تملك سحاباً وأربطة تشدّ سرواله بإحكام.

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