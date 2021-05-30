خطيب منة عرفة عن موعد زفافهما: قريبا «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك محمود المهدي، خطيب الفنانة منة عرفة، صورة جديدة خلال خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

وأظهرت الصورة سؤال إحدى صديقات الفنانة منة عرفة عن موعد زفافهما، واستعدادتها للإطلالة كـ عروس، قائلة: «مش يلا بقى»، ليرد عليها «المهدي»: «قريبا يا أميرة».

إعلان خطبة منة عرفة

وأعلنت الفنانة الشابة، منة عرفة خطبتها خلال الفترة الأخيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، من خلال صورة احتوت على دبلة خطوبة ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة»، دون أن تعلن اسم خطيبها، وأغلقت التعليقات على المنشور.

وطلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، تميزت فيها بظهورها باللون الأحمر، مرتدية بها فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام ومن الخلف، ظهرت الخلفية الموجودة بالصورة من خلالها.

من هو محمود المهدي خطيب منة عرفة؟

- شاب من خارج الوسط الفني حاليًا، لكنه يحلم بالدخول في عالم الفن والتمثيل.

- يستعد لطرح أول أعماله السينمائية، قريبًا، وهو فيلم 666، ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

- يهتم بمتجر Icloud عبر الإنترنت.

- زاد عدد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، من 5 آلآف متابع إلى 13 ألف.

- يتابع 78 شخصا فقط، على رأسهم، محمد صلاح، ومنة عرفة، ومنى فاروق، ومايان السيد.