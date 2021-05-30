«حب 3 بنات وماتوا».. متابع يعرض الارتباط على زينب غريب والأخيرة ترد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة زينب غريب متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عددا من الصور خلال قضاؤها العطلة الصيفية في مدينة الجونة بالغردقة، خلال ظهورها بملابس البحر «مايوه»، وسط المياه.

أحد المتابعين يعرض الارتباط على زينب غريب

وسرعان ما لاقت الصور، تفاعل الآلاف من المتابعين، وعرض أحد الأشخاص خلال التعليقات الارتباط على الفنانة، قائلا لها في تعليقه: «زوزو أنا حبيت واحدة من المدرسة، ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الجامعة ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الشغل و بردو لما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، دلوقتي فاضية أعزمك على العشا الأسبوع الجاي؟».

رد زينب غريب

من جانبها ردت الفنانة على طلب المتابع؛ إذ قالت ساخرة: «أرجوك متحبنيش».

زينب غريب تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش من طبيب بيطري

ومنذ أسابيع، أحدثت الفنانة الشابة زينب غريب، حالة من الجدل حولها، بعدما كشفت عن تفاصيل تعرضها لواقعة تحرش من طبيب بيطري، تحدثت عنها قبل أيام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت «زينب» تفاصيل الواقعة قائلة: «مكنتش أتمنى أحكي اللي حصل دلوقتي بس تصحيحًا لافتراضات خاطئة عن واقعة التحرش، هاضطر أوضح ملابسات الحادثة.. الدكتور البيطري أنا ولا أعرفه ولا زورته في مكان ولا عمري قابلته ولا هو نفسه يعرفني».

زينب غريب: كان بيصور أجزاء من جسمي

وتابعت الفنانة الشابة: «الواقعة حصلت في الشارع في وسط البلد وأنا رايحة أركب أوبر، والمدعو كان ماشي ورايا وبيصور أجزاء من جسمي معينة خلسة وبدون استئذان وبدون حتى ما وجوهنا تتلاقى، هو مكنش يعرفني ولا حتى شاف وشي، ولما أخدت بالي إنه بيصورني خلسة سألته بأدب في لقيته بيتهرب وعامل نفسه مش سامعني، أصريت وجريت وراه».