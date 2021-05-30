الامارات | حتى الـ«بوينغ 777» لم تسلم من تداعيات كورونا.. الطائرة قاعة زفاف مؤقتاً في طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ«بوينغ 777» لم تسلم من تداعيات كورونا.. الطائرة قاعة زفاف مؤقتاً في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة الخطوط الجوية اليابانية «أول نيبون ايروايز» للأزواج فرصة لإقامة حفلات الزفاف على متن طائرة لها اضطرت إلى وقف رحلاتها مع استمرار تأثير القيود المرتبطة بجائحة كورونا على السفر الدولي.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء اليوم الأحد أن الخدمة، التي أطلقت مؤخراً ستظل متاحة حتى 13 يونيو على متن طائرة الركاب الكبيرة بوينغ 777 في مطار هانيدا في طوكيو.

وقالت الشركة إن سبعة أزواج سوف يقيمون مراسم الزفاف على متن الطائرة، وإنها انتهت من قبول الحجوزات.

وأوضحت أنه خلال المراسم على متن الطائرة، ستوفر العروض الموسيقية الحية وإذاعة التهنئة من طاقم قمرة القيادة للعروسين والاحتفال بزواجهما، وإضاءة خاصة لعرض صورة للمجرة على سقف القمرة.

وتقيم شركة أول نيبون ايروايز حفل الزفاف على متن الطائرة مقابل 56ر1 مليون ين (14200 دولار) ومجموعة من فقرات الحفل وتقديم الطعام في مبنى الركاب مقابل ثلاثة ملايين ين.

وقالت شركة الطيران إنها توصلت إلى الفكرة المتفردة لجذب الأزواج الذين يمتنعون، على الرغم من أن شهري مايو ويونيو من أكثر الشهور ازدحاماً بحفلات الزواج، عن إقامة الاحتفالات لتجنب الازدحام وسط الوباء.

وأضافت الشركة أنها ستنظر في فتح باب التقديم لحفلات الزفاف على متن الطائرة مرة أخرى اعتماداً على تعافي الطلب على الرحلات الدولية.

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