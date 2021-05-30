الامارات | المغني الأمريكي جاي زد: تعلمت السباحة لأنقذ ابنتي

شكرا لقرائتكم خبر عن المغني الأمريكي جاي زد: تعلمت السباحة لأنقذ ابنتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مغني الراب الأمريكي جاي زد إنه تعلم السباحة بعد ولادة بلو ايفي، ابنته الأولى من زوجته المغنية بيونسي، وذلك من أجل ضمان سلامتها.

وجاءت تصريحات جاي زد خلال حواره في برنامج «ذا شوب» الحواري.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن جاي زد القول «لم أتعلم السباحة حتى ولادة بلو ايفي».

وتحدث جاي زد عن مخاوفه كأب، مثل كل أب يرزق بمولود لأول مرة، من أن يحدث أمر سيئ لطفله.

وقال «لو حدث وأن سقطت في المياه ولم أستطع أن أنقذها، لا أستطيع مجرد أن أتخيل حدوث ذلك» مضيفا «لذلك فكرت في أنه يجب أن أتعلم السباحة، وهذه كانت بداية علاقتي مع السباحة».

وكانت بيونسي قد أنجبت بلو ايفي في يناير 2012.

واستقبل جاي زد وبيونسي توأمهما رومي وسير في صيف 2017.

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