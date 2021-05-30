هاجر أحمد تكشف سبب خسارتها لقب «أجمل وجه في العالم»: ملبستش مايوه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة الشابة هاجر أحمد، لأول مرة تفاصيل عدم فوزها بلقب أحسن وجه في العالم، وذلك خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامى عمرو الليثى، الذي يذاع على قناة «الحياة»، للحديث عن مسلسل « أحسن أب» الذي تم عرضه في سباق رمضان 2021.

وكشفت هاجر أحمد، خلال الحلقة التي حلت فيها ضيفة مع عدد من نجوم المسلسل أنها لم تستطع تحقيق لقب «أحسن وجه في العالم» لعدم استكمالها المسابقة، وأنها رفضت المشاركة في جزء منها وهو أن ترتدي مايوه بكيني، لذلك أثر على مشوارها في المسابقة.

وقالت: «لما دخلت مسابقة ميس إيجيبت وشاركت في مسابقة أجمل وجه في العالم وخسرت اللقب لأن كان فيه جزء من المسابقة لازم ألبس بيكيني ودرجاتي قلت بسبب ده.

اشتعال النيران في تورتة عيد ميلاد هاجر أحمد: ده فال وحش

وأوضحت أن الطفل كريم حسين كان يضحكها كثيرًا أثناء تصوير مسلسل «أحسن أب»، وكان الفنان على ربيع يقوم بتحفيظها كل الأغانى الشعبية ويضحكها أمام الكاميرا، وكان كثيرا ما يقول لها أشياء غير حقيقية وتصدقها.

واحتفلت هاجر أحمد، بعيد ميلادها مؤخرًا حيث ظهرت في مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بجوارها التورتة اشتعلت بها النيران ما أثار حالة من السخرية بين رواد السوشيال ميديا وظلت تردد: «ده فال وحش»، بينما حاول بعض الحضور تهدئتها مؤكدين أن هذا الأمر يحدث بشكل طبيعي.

يذكر أن الفنانة الشابة احتفلت بميلادها الـ27 وشاركت متابعيها على «انستجرام»، صورة من خلال حفل عيد ميلادها، ظهرت خلالها بفستان طويل من اللون النحاسي، وذو فتحة من الظهر، واعتمدت خلالها على تسريحة الشعر المموج.

كما أنها وجهت رسالة للنساء في منشور سابق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.