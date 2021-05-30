ريم البارودي ترفض الحديث عن ارتباطها برجل أعمال: إحنا في مجتمع شرقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أوضحت الفنانة ريم البارودي، أسباب إخفائها علاقتها العاطفية بأحد رجال الأعمال والذي كانت قد أعلنت أنها تعيش حاليًا حالة حب خلال لقائها في برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة الذي كان يعرض في الموسم الرمضاني 2021.

وردت ريم البارودي خلال حوارها مع برنامج «ET بالعربي» عن قصة حبها التي أعلنت عنها في برنامج العرافة وقالت: «مش هقول دلوقتي طبعًا.. لأن إحنا في مجتمع شرقي بيرفض الحاجات اللي زي دي.. لما يبقى في حاجة حقيقية هقول».

وكشفت «البارودي» عن الأزمات التي مر بها مسلسل «كله بالحب» والذي عرض خلال السباق الرمضاني 2021 وكان من بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، قائلة «إحنا اتعودنا بالذات في الدراما إن دايما بتحصلنا مشاكل بس المرة دي اللي حصل كان على الملأ.. وعرفنا إننا نتخطاها.. لأن كان فيه مشاهد كتيرة قوي كنا محتاجين وجود أحمد السعدني، لكن كل شيء نصيب».

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وقالت لـ «ET بالعربي»: «اتمنى العرض التاني يبقى في وقت مش متزامن مع شهر رمضان، والناس تشوف ازاي كلنا تعبنا واجتهدنا في وقت صعب بسبب فيروس كورونا وكنا بنشتغل في أماكن صعبة جدا، وإن شاء الله اللي مشافش المسلسل يشوفه وإن شاء الله هيعجبه».

يشار إلى أن ريم البارودي أعلنت في تصريحات سابقة لبرنامج «insider بالعربي»عن تصالحها هي والفنانة سمية الخشاب بعد خلاف دام لفترة طويلة.

وأوضحت ريم خلال البرنامج إن صديقهما أمير الكفراوي خبير التجميل هو من توسط لإنهاء هذا الخلاف لاسيما أنه كان يتحدث مع ريم تليفونيا وكان في نفس الوقت متواجدا في البلاتوه مع سمية الخشاب.

وخلال لقائها مع الفنانة بسمة وهبة في برنامج «العرافة» كشفت ريم البارودي عن تفاصيل الخلاف مع صديقتها سمية الخشاب والذي تزامن مع زواج الأخيرة من طليقها الفنان أحمد سعد مؤكدة أنها كانت غاضبة منها بشكل كبير.