ناشطة سياسية وأنجب منها قبل الزواج.. 8 معلومات عن كاري زوجة بوريس جونسون الجديدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت وسائل إعلام بريطانية على رأسها صحيفة «إندبندنت»، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تزوج من خطيبته كاري سيموندس، في مراسم غير رسمية وغير معلنة بإحدى كاتدرائيات البلاد.

ووفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء فإن المتحدثة باسم مكتب جونسون رفضت التحدث إلى وسائل الإعلام عن أي تفاصيل تخص الزواج الذي أقيم في كاتدرائية «وست منيستر» أمس السبت.

وأعلن «جونسون» البالغ من العمر 55 عاما، في بيان سابق يعود إلى مارس من العام المنصرم، أنه ينتظر مولوده في أوائل الصيف، وأن كاري أصبحت خطيبته في نهاية العام قبل الماضي بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية التي أشارت إلى أن «جونسون وسيموندس»، يعدان أول شريكين غير متزوجين ينتقلان إلى داونينج ستريت مقر رئيس الوزراء البريطاني للعيش معا.

كما أكدت الصحيفة الألمانية وقتها أن الطفل سيكون هو السادس لبوريس جونسون من زوجته الثالثة فقد أنجب رئيس وزراء بريطانيا من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلر ولدين وابنتين وظلت علاقتهما منذ عام 1993 لكنهما أعلنا في عام 2018 عن الطلاق، وفي عام 2019 عرف أن جونسون أصبح أبا لابنة خارج إطار الزواج بحسب الصحيفة نفسها.

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ويرصد «هن» معلومات عن كاري سيموندس زوجة بوريس جونسون الجديدة:

1ـ هي ناشطة سياسية بريطانية تبلغ من العمر 33 عامًا كونها مواليد عام 1988

2ـ هي ابنة ماثيو سيموندس أحد مؤسسي صحيفة "الاندبندنت"

3ـ والدتها المحامية البريطانية الشهيرة «جوزفين ماكفيه»

4ـ ولدت وترعرعت في جنوب غربي لندن

5ـ درست كاري التاريخ والمسرح في جامعة واريك

6ـ أول إمرأة يتزوجها رئيس وزراء بريطاني منذ 250 عاما وهو في السلطة

7ـ لديهما طفلًا من قبل الزواج حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني في تصريح سابق بوسائل إعلام أنه ينتظر مولوده منها.

8ـ تعتبر الزوجة الثالثة لرئيس وزراء بريطانيا الحالي