«نفذت وصية والدها».. معلومات عن باكينام ابنة الفنان صلاح رشوان بعد زفافها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت باكينام رشوان، ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان، بحفل زفافها، وقد تم خلاله عقد القران، واقتصر الزفاف الذي أقيم في إحدى دور المناسبات على عدد محدد من الأقارب والأصدقاء تحفظاً للظروف الراهنة مع شبه غياب من نجوم الفنان.

وحصل «هن» على صورة من حفل الزفاف الذي حرص على حضوره عدد محدود من الوسط الفني من بينهم الفنانة حنان مطاوع وابنتا الفنان الراحل أحمد راتب، وإيمى طلعت زكريا.

وكانت باكينام ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان، قد ظهرت في لقاء إعلامي سابق حيث دخلت في نوبة حالة بكاء شديدة بالتزامن مع ذكرى رحيل والدها.

وقالت خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج «من مصر» عبر قناة CBC موجهة رسالة إلى والدها «الحياة من غيرك وحشة وملهاش طعم وشكل الدنيا كلها اتغير من ساعة ما هو مبقاش موجود، كان نفسي يبقى معايا دلوقتي ومتحرمش من حضنه أبدا بس هو راح للي أحسن مننا».

وأضافت أنها كانت قريبة منه ولا تفارقه لحظة أبدًا سواء في موقع تصوير أو غيره وأنها كانت تهتم بكل تفاصيل حياته، حتى اختيار ملابسه مؤكدة: «علاقتنا كانت مختلفة مكنش بابا بس ده كان صديقي».

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ويرصد «هن» معلومات عن باكينام ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان

1ـ تعتبر باكينام الابنة الكبرى للراحل صلاح رشوان حيث تصغرها شقيقتها شاهندا بسنوات.

2ـ في لقاء سابق أكدت أن مسرحية «الناس اللي في التالت» أكثر عمل لوالدتها تعتز به.

3ـ كانت تحظى بحب كبير من والدها قبل وفاته حتى أنه أشترط عليها أن تعيش معه في المنزل حتى بعد زواجها.

4ـ وصفت الفن بأنه مهنة قاسية تأخذ الكثير مثلما تعطي الكثير أيضًا.

5ـ تؤمن بوصية والدها حيث أوصاها بأن لا تنتظر رجل يصرف عليها حتى لو كان زوجها الملزم بها.

6ـ وصفت باكينام رحلة علاج والدها صلاح رشوان التي كانت بين القاهرة وباريس بـ«الشاقة».